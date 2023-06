Gábina Partyšová lítá v oblacích, šťastnou ji dělá 75. nejbohatší Čech

Moderátorka Gabriela Partyšová na veřejnosti ukázala jen čtyři své vztahy. Všechno byli velmi movití muži, kteří se uměli o sexy brunetku postarat. Se třemi z nich jí to ale ani tak nevyšlo. Čtvrtého a zároveň současného muže však považuje za toho pravého.

Pohledná moderátorka Gábina Partyšová se nikdy netajila tím, že má ráda muže, kteří se umí o ženu postarat a jsou to gentlemani. Podle toho si vybírala i své osudové partnery. Nebojí se být ale ani single, díky svým aktivitám se slušně uživí a nemusí tak být na nikom závislá.

„Už ale nikoho nechci vlastnit. Dlouho jsem byla žena jednoho muže. Už nemám pocit, že bych chtěla být ve vztahu, kdy bychom se vzájemně vlastnili. Chtěla bych potkat partnera, který je stejně nastavený,“ prozradila v pořadu Bydlení s Markétou Mayerovou.

Gabrielinou první velkou láskou a také prvním manželem byl podnikatel Josef Kokta, který patřil mezi opravdové boháče. S ním má také jediného syna Kristiana. V dobách své největší slávy podporoval Kokta svou ženu ve všem, co si jen vymyslela. Za zmínku stojí určitě její fiktivní dvojče Rebeka, zpěvačka, která chce dobýt český trh. Bohužel se nezadařilo, a Kokta navíc začal chudnout.

S prvním manželem vydržela sedm let, pak mu přišla na nevěru

Partyšová s ním i přesto zůstala. Manželství vydrželo sedm let a nejspíš by ještě nějaký čas vydrželo, kdyby se na scéně neobjevila mladinká Ornella, která se začala s mnohem starším mužem stýkat a nakonec s ním otěhotněla. Gábina Pepu obhajovala do poslední chvíle a věřila, že se maximálně jednalo o nevinný románek. Nevěřila Ornelle ani její těhotenství. Nakonec ale musel jít Kokta s pravdou ven a Gábina se zhroutila. Šlo o největší potupu v jejím životě, kterou nikdy nepřekousla a Koktovi neodpustila.

Nějaký čas po rozvodu se zchudlým miliardářem se začala ve společnosti objevovat po boku movitého podnikatele Daniela Farnbauera. Vypadalo to, že se konečně jedná o toho pravého a že bude i skvělým náhradním otcem pro syna Kristiána. Moderátorka si ho tedy vzala za muže. Nakonec ale manželství vydrželo pouhé tři roky.

S posledním partnerem cítí, že je to ten osudový muž

Podle časopisu Sedmička následoval další boháč, tentokrát právník Vladimír Macháček. S tím dokonce roku 2019 založila společnou firmu. Na začátku roku 2020 se ale milenci rozešli a Macháček Gábinu z firmy odvolal.

Posledním a zatím, zdá se, nejšťastnějším vztahem je ten se 75. nejbohatším Čechem, Igorem Faitem. Gabriela je konečně šťastná. Nejen, že našla spřízněnou duši, ale o ni i jejího syna je postaráno královsky. Nechybí výlety soukromým letadlem, ani luxusní dovolené.

"Líbí se mi na něm úplně všechno, jsem strašně zamilovaná," svěřila se moderátorka pro Vlastu. "Máme takové růžové období. Ale řekli jsme si, že ten náš vztah nebudeme nikde veřejně pitvat, jelikož nám hodně záleží na našem soukromí," pěje Partyšová ódy na nového partnera. "Musím říct, že jsem měla dvě manželství a tohle je můj třetí vážný vztah, kde bych se vůbec nebránila svatbě. Když miluješ, není co řešit," dodala.