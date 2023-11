Kafe Redakce 5. 6. 2017 clock 1 minuta gallery video

Jsme přesvědčeni, že pokud bychom jméno této světoznámé blondýny nedali do titulku, nevěděli byste, o koho se jedná. Co se stalo s touto kráskou, kterou proslavily obří prsní implantáty, bohatá kštice dlouhých světlých vlasů, červené plavky a výrazný make-up? My to víme!

Je to jednoduché! Pamela prostě vyměnila stylistu a vizážistu a rozhodla se, že ve svých padesáti letech bude konečně za dámu. Sundala tedy trsy umělých řas a rozhodla se tvrdé černé líčení očí vyměnit za jemné vykonturování oka světlejšími barvami. Herečka si ze svého bývalého looku ponechala jen úzké obočí, které bylo v devadesátých letech stejně jako ona hitem, a také světle růžovou rtěnku doplněnou o krapet tmavší konturku. Co na nový vzhled Pamely Anderson říkáte? V galerii najdete porovnání toho, jak vypadala herečka kdysi, před půlrokem a dnes. A tady se můžete podívat na "novou Pamelu" i na videu: Zdroj: Youtube video Je nám líto, ale vložené video již není dostupné. Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít