Tomáš Mrzena 26. 9. 2019 clock 3 minuty gallery

Musí to být hrozný pocit, když si vaše tělo dělá, co chce. Přesně to potkalo Gabrielle Carteris, která se proslavila jako šprtka Andrea Zuckermannová v seriálu Beverly Hills 90210.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít