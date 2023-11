Seriál o neohrožené lékařce na Divokém západě by nejspíš neměl takový úspěch, kdyby se po boku Jane Seymour neobjevoval charismatický Joe Lando, který si zahrál postavu Byrona Sullyho.

A přece to dokážu!

Joe Lando se narodil v roce 1961 v Chicagu, ale vyrůstal v nenápadném městečku Prairie View. V žilách mu kolovala směs italské, polské a ruské krve a do vínku dostal mimo podmanivého pohledu i herecké ambice. Jako dítě se svými kamarády nahrával krátká videa, ale jeho rodiče sny svého syna nikdy nepodpořili. Sestra byla starší o celých deset let a přátel měl jen pár, nikdo mu v cestě za vysněnou prací nebyl oporou. Až na prahu dospělosti získal pochopení své babičky, od matky dostal jen návod, jak si správně vyprat. Sbalil si našetřených 400 dolarů a vyrazil vstříc zářné kariéře do Los Angeles.

Od sporáku před kameru

Joe Lando sázel pouze na svou ohromnou touhu, neuměl hrát na hudební nástroj, nikdo z rodiny hereckému kumštu nepropadl, neměl ani zkušenosti z divadelního kroužku. Aby si mohl zaplatit kurzy herectví, upsal se řeholi v místních restauracích. Pracoval v pizzerii, dělal pomocnou sílu v kuchyni, později dokonce vařil a stal se vrchním kuchařem. I když ho práce bavila, na svém snu lpěl dlouhých sedm let. V roce 1986 získal malý "štěk" ve Star Treku. Pár minut slávy mu ale otevřelo dveře k dalším nabídkám, krátce po svém debutu dostal roli v nekonečném seriálu One Life to Live.

Trefa do černého

Po úmorných čtrnácti letech snažení a hledání skuliny, kudy proklouznout mezi skutečné herce, přišla role Byrona Sullyho v seriálu Doktorka Quinnová. Po boku bondgirl z filmu Žít a nechat zemřít Jane Seymour řešil různé strasti na Divokém západě. Bez jeho "účasti" by se seriál dozajista takové oblíbenosti netěšil.

close info Profimedia zoom_in Seriál Doktorka Quinnová přinesl hlavním hrdinům slávu.

Mimo úspěchů na poli herectví, na které trpělivě čekal, se na začátku 90. let dostal Joe Lando do povědomí diváků i producentů. Konečně nebyl jako Fantomas, který se objeví a zase zmizí. Časopis People ho zařadil mezi padesát nejpřitažlivějších lidí světa. Plusové body mu přihrával i fakt, že odmítal nechat nebezpečné kousky během natáčení na bedrech kaskadérů, ale vše točil sám. Bez obav běhal po střeše jedoucího vlaku nebo pojídal moučné červy. Když už si vydobil místo nahoře, nechtěl své fanoušky zklamat.

Neopětovaná láska

Zatímco v seriálu se Jane Seymour a Joe Lando vzali, ve skutečnosti dala herečka přednost náruči režiséra Jamese Keache, i přesto, že se Joe svými city netajil. Její rozhodnutí prý oplakal, ale nakonec se v roce 1997 oženil s dlouholetou přítelkyní Kirsten Barlow a k dnešnímu dni spolu mají čtyři děti. I když se herectví aktivně věnuje dodnes, už názvy filmů napovídají hodně o upadající kvalitě - Povstání strojů nebo Apokalypsa meteorů. V srdcích divaček ale zůstane navěky vrytý jako charismatický Byron Sully!