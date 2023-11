Příběh malého chlapce, který v malém knihkupectví ukradne knihu s názvem Nekonečný příběh a tím vstoupí do světa Fantazie. Jistě si vzpomenete na hvězdnou roli Bastiana, kterou ztvárnil Barret Oliver. Byla to jeho první a poslední slavná role? Jaký byl další osud amerického herce ze slunné Kalifornie.

Barret se narodil 24. srpna 1973 v Los Angeles v Kalifornii a tam také – v Mekce filmového průmyslu – vyrůstal. Barret po vzoru svého staršího bratra navštěvoval různé konkurzy, zahrál si v celé řadě reklam. Jeho skutečná filmová kariéra se začala psát v roce 1982, kdy si zahrál v komedii „Polib mě na rozloučenou“. Objevil se také v pilotním snímku ke kultovní akční sérii televizního seriálu „Knight Rider“ vedle slavného Davida Hasselhoffa.

Zlom v jeho filmové kariéře nastal až kasovním úspěchem v pohádkově-dobrodružné fantasy Wolfganga Petersena „Nekonečný příběh“. Role Bastiena ho doslova katapultovala na dětskou hvězdu první velikosti. V průběhu osmdesátých let se objevil v několika hlavních rolích. Za roli androida Daryl v rodinném stejnojmenném sci-fi snímku obdržel cenu Saturn Award.

V roce 1989 vstoupil do scientologické církve a na filmový průmysl rezignoval. Svou poslední filmovou roli ztvárnil v komedii „Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills.“ Přestože za své role dostal několik ocenění, filmovému světu dal nadobro sbohem. Upřednostňuje alternativní způsob života, začal se věnovat fotografii a od roku 2008 vyučuje fotografii na univerzitě v Los Angeles. Známé jsou jeho tiskařské a fotografické práce, při jejichž tvorbě využívá historické fotografické procesy z devatenáctého století, tzv. woodburytypie. Jeho fotografická díla prošla řadou prestižních výstav. Díky fotografii se oklikou vrátil i do světa filmu. Vytváří unikátní rekvizity pro natáčení reklam a jeho díla se objevila také ve filmu „Návrat do Cold Mountain.“

I přes to, že úspěšný svět filmového průmyslu v devadesátých letech opustil, je v tom co dělá nyní velmi úspěšný. Otázkou je, zda by i jeho dospělá vizáž byla pro filmaře stejně zajímavá, a zda by třeba neskončil jako většina dětských hvězd v zapomnění.