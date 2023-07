Vitásek je blázen do černovlásky s kačeřími rty, single Kočendová k ní má daleko

Stalo se to, o čem si fanoušci krásné Natálie Kočendové špitali už nějakou dobu. Vztah pohledné Miss s Davidem Vitáskem, který začal během show Love Island, se po roce definitivně rozpadl. Dvojice již jednou hovořila o krizi a přestože se nějakou dobu zdálo, že ji dokázali společnými silami překonat, nakonec se jejich cesty definitivně rozešly. Zařadí se tak mezi další páry, které si svou lásku ze zamilovaného ostrova do skutečného života nakonec přenést nedokázaly.

“Tohle byl nejlepší zážitek v mém životě. Z ostrova jsem odlétala s láskou, ale skoro po roce jsem si uvědomila, že každý máme úplně jiný pohled na život. Děkuji za krásné i špatné společné chvíle, posunulo mě to jako člověka zase o kousek dál. Teď už vím, co chci a také vím, že pokud má člověk nějaké nároky a hranice, tak by s nimi neměl pohnout. Žij krásný a šťastný život, takový, jaký si přeješ,” oznámila konec vztahu modelka na sociální síti a naznačila tak, že mezi ní a jejím nyní již expartnerem nepanuje příliš zlá krev.

K rozchodu přitom došlo nedlouho poté, co s Davidem Vitáskem společně na sociální síti vtipkovali na téma těhotenství. Prakticky pár hodin poté ale Kočendová oznámila rozchod. Vzhledem k tomu, že v současnosti plánuje zmenšení poprsí, aby měla ve světě “velkého modelingu” více možností, dávají tyto okolnosti tušit, že se dvojice pravděpodobně neshodla na představách společné budoucnosti.

„Říkal, že měl potřebu sledovat porno s černovláskami, které mají hrozně moc napíchané rty. Asi vím, co to bylo za období, protože v tu dobu hodně sledoval různé černovlásky, které měly napíchané rty,“ uvedla dle Blesku Natálie. I to byl zřejmě další důvod krachu jejich vztahu. Kočendová má navíc k černovlásce opravdu daleko.

Rozílné plány do budoucna

Není ovšem žádným tajemstvím, že David Vitásek dlouhodobě těžce nesl pracovní cesty své lásky do zahraničí, a tak je možné, že si přál vztah posunout na další úroveň, zatímco Kočendová, která před časem tragicky přišla o dítě, se momentálně soustředí spíše na kariéru.

Mezi finalisty Love Islandu přitom nejsou jediní, komu láska nakonec nevyšla. Jen pár měsíců se společně radovala Nikol Treterová a Vilda Šír, kteří v první řadě show obsadili bronzovou příčku. Jejich rozchod nebyl právě procházka růžovým sadem a podle všeho v něm sehrála důležitou roli především nevěra.

Rozchodem skončil také vztah Zbyňka Vlčka a Sabiny Karáskové ze druhé řady show. Krásná tanečnice totiž nakonec dala přednost MMA zápasníkovi Makhmudu Muradovovi, který dříve tvořil pár se zpěvačkou Monikou Bagárovou. Ani Vlček ale nezahálí, novou lásku našel podle všeho v Ellen Horníčkové, která měla randit mimo jiné s Romanem Šebrle.