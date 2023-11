Z maminky Oskara Hese stříká ohnivý sexappeal, na večírku všem ukradla pozornost

Mladý herec Oskar Hes vyrazil na premiéru svého nového filmu Bratři v doprovodu své pohledné maminky Marcely Karleszové. Za hvězdu měl být on, pohledná zrzka ho nicméně zastínila. Všichni přítomní na ní totiž mohli oči nechat a není příliš divu - mezi hosty totiž vyčnívala.

Zamlada bývala Marcela Karleszová tanečnicí, nyní - ve svých šedesáti letech - provozuje bar v divadle Broadway. Mnoho z někdejší muzikálnosti v ní nicméně zůstalo, protože se dokáže na večírcích pohybovat tak, aby všechny oslnila svým šarmem a také krásou, která je velmi nápadná, ačkoli se již jedná o dámu v letech. Kdo by to ale nevěděl, nejspíš by jí hádal o pěknou řádku let méně.

Oskar Hes, který si v novém snímku zahrál dosud žijícího Josefa Mašína v mladším vydání, maminku přivedl jak na premiéru, tak následný večírek. Na první pohled bylo znát, že je na syna velmi hrdá a dávala to patřičně najevo. Kromě toho se vůbec nevyhýbala veškeré dostupné zábavě, a to včetně drinků. S radostí také pózovala přítomným fotografům ve svůdných pózách.

Své dva syny vychovávala sama

Na večírcích to Marcela Karleszová ráda roztočí a často přivádí ostatní hosty do rozpaků svými tanečními čísly, kterými to umí roztočit na zcela nečekaných místech. Namísto taneční tyče jí již mnohdy posloužila například dopravní značka. Tentokrát se ale, zřejmě s ohledem na syna, držela zpátky.

Maminka, kterou Oskaru Hesovi nejspíš řada lidí závidí, byla dlouholetou partnerkou známého choreografa Richarda Hese. Ten v roce 2014 nicméně podlehl zápalu plic poté, co delší dobu bojoval s rakovinou slinivky. Na jejich syny, dvojčata Oskara a Olivera, který se na rozdíl od bratra herectví nevěnuje a dal přednost řemeslu, tak zůstala sama.

“Je skvělá. Když se mnou vyjde rozhovor, schová si ho. Když jsem byl kluk, zvládala v domácnosti a naší výchově sama úplně všechno. K tomu měla náročnou profesi. Uměla nás okřiknout a upozornit, že máme brzdit, stejně jako nám dát spoustu lásky. Že jsem vnímající člověk, který umí lásku dávat i brát, je zejména díky ní,” popsal mladý herec pro Novinky.cz, jak výjimečný jeho vztah s maminkou je.