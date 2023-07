Kamera, klapka, svoboda: Příběhy dětských hvězd, které vzaly osud do svých rukou

Dětské hvězdy usilující o předčasnou zletilost jsou v Hollywoodu dobře známým jevem. Ať už je to kvůli špatnému řízení kariéry, touze víc pracovat nebo toxickým vztahům s rodiči, mnoho celebrit se ještě v pubertálním věku rozhodlo utéct od svých rodin.

Michelle Williamsová

Michelle Williamsová Zdroj: Profimedia

Hvězda Dawsonova světa podala žádost o vlastní emancipaci v 15 letech. Jejím cílem bylo získat možnost pracovat delší dobu na place se souhlasem rodičů po dokončení maturity. Po uznání, že se o sebe dokáže postarat sama, Michelle převzala odpovědnost za svůj život, odešla od rodičů a zajistila si vlastní byt v Burbanku v Kalifornii.

Ariel Winterová

Ariel Winterová Zdroj: Profimedia.cz

Seriálová herečka prošla dlouhou právní bitvou, než se dokázala osvobodit od tyranské výchovy své matky. Tu hvězda Takové moderní rodinky obvinila z citového a fyzického zneužívání. Útočiště po odchodu od matky našla mladá herečka u své sestry, která byla její opatrovnicí. Nyní je Ariel dospělá a tuto těžkou kapitolu svého života již překonala.

Drew Barrymore

Drew Barrymore v 90. letech s tehdy typickým make-upem. Zdroj: Profimedia.cz

Slavná herečka se nijak netají tím, že prožila problematické dětství a bojovala už v jedenácti letech se závilostí na drogách. Nakonec učinila zralé rozhodnutí odloučit se od matky v pouhých 14 letech. Byl to pro ni zásadní okamžik, protože si uvědomila potřebu změny a upřednostnila své blaho. Drewin následný úspěch v hereckém průmyslu je důkazem pozitivního dopadu jejího rozhodnutí.

Macaulay Culkin

Macaulay Culkin Zdroj: Profimedia

Od rodičů se předčasně odstěhoval i Macaulay Culkin, známější spíše jako Kevin z filmů Sám doma. Herce poznamenala tvrdá bitva mezi jeho rodiči během jejich rozvodu. Spíše než na boj o opatrovnictví se soustředili na to, kdo bude spravovat Macaulayovy příjmy vzhledem k jeho postavení živitele celé rodiny. Macaulay měl nakonec neustálých konfliktů plné zuby, a tak se v 16 letech dočkal předčasné zletilosti, přičemž na jeho finance až do 18 let dohlížel rodinný účetní.

Juliette Lewisová

Juliette Lewis Zdroj: redakce Kafe

Herečka požádala o předčasnou zletilost s podporou rodičů už ve 14 letech. Jako mladá herečka se od ostatních kolegů z branže dozvěděla, že mít status naprosto svéprávné osoby může zlepšit její pracovní vyhlídky. Umožňovalo jí to pracovat delší dobu, což byla v konkurenčním světě herectví zásadní výhoda.

Courtney Love

Courtney Love Zdroj: profimedia.cz

Manželka Kurta Cobaina vychovávali hippie rodiče, takže možná není překvapivé, že o předčasnou zletilost usilovala už v 16 letech. S malým svěřeneckým fondem, který jí zanechala babička, se vydala na cestu po Evropě, která nepochybně formovala její životní příběh. A přestože nejspíš v dětství nabrala hodně těžkých vzpomínek, přispěly k formování Courtney Love, jak ji známe dnes.

Jaime Presslyová

Jaime Pressly Zdroj: Profimedia.cz

Jaime se pro žádost o předčasnou zletilost rozhodla v patnácti letech, aby se mohla věnovat modelingu, který vyžadoval, aby cestovala bez dozoru. Protože ji rodiče nemohli doprovázet, rozhodla se Jaime získat na nich právní nezávislost. Ukázalo se, že to bylo zásadní rozhodnutí, protože se vydala na cestu do Japonska, která jí pomohla nastartovat kariéru. Dnes je i u nás známou herečkou.

Zdroj:

buzzfeed.com