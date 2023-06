Ornella Koktová: Výměna manželek vztah nezachrání, deset dní je krátká doba

Influencerka a podnikatelka Ornella Koktová se již dnes večer objeví v premiérové epizodě Výměny manželek, oblíbené reality show TV Nova. Zatímco mnohé páry, které si touto zkušeností projdou, se po konci natáčení rozhodnou ve svém životě něco změnit nebo se dokonce rozejdou, u Koktových se podle jejích slov žádná revoluce nechystá.

Když přijde řeč na to, co účast ve Výměně manželek Ornelle Koktové do života dala, má sympatická plavovláska ihned odpověď. “Rozhodně mi to přineslo do života nové lidi - jak Veroniku s Michalem, se kterými se doteď stýkáme, tak Veroničinu kamarádku, se kterou jsem se u nich seznámila. Rozhodně ale nemůžu říct, že bychom po natáčení doma plánovali něco měnit,” řekla maminka tří dětí pro Kafe.cz.

“Spousta lidí říká, že do Výměny jdou proto, aby si ujasnili, že spolu stále ještě chtějí být a podobné věci. Podle mě je to nesmysl - deset dní je z hlediska života hrozně krátká doba, nemyslím si, že je možné za takovou chviličku něco zásadního změnit,” vysvětlila Ornella Koktová svůj pohled na věc.

V případě jejich domácnosti navíc podle svého názoru nenachází nic, co by s manželem Josefem Koktou chtěli změnit. “My jsme si opravdu už od začátku skvěle sedli a je nám spolu dobře. Samozřejmě, že se občas doma také pohádáme, ale máme vlastně takovou zásadu, všechny problémy řešit hned a vyříkat si je ještě za čerstva. Ne to v sobě dlouho dusit a nic neříkat nahlas,” prozradila influencerka pro Kafe.cz.

Chtěla jsem ukázat, že se umím postavit k práci

Počátek Ornellina vztahu s manželem Josefem Koktou byl poměrně dramatický - v době, kdy se seznámili, byla ona teprve studentkou gymnázia, zatímco on byl ženatý s moderátorkou Gabrielou Partyšovou. Řada lidí proto mladé blondýnce vyčítala, že odvedla muže od rodiny a že s ním je jen pro peníze. Jak se ale později ukázalo, jejich láska vydržela řadu těžkostí, včetně okamžiku, kdy někdejší podnikatel Kokta prodělal astronomické peníze kvůli krachu banky. Dvojice spolu má tři děti a aktuálně rodinu živí díky podnikání Ornelly Koktové.

“Jedním z důvodů, proč jsem do Výměny šla, bylo také to, že jsem chtěla ukázat, že se umím postavit k práci a nejsem nějaká fiflena. To se myslím podařilo, vyzkoušela jsem si, jaké to je provozovat restauraci. I když úplná novinka to pro mě nebyla, když jsem byla malá, moje rodina měla podnik také. Já bych to ale dělat určitě nemohla - vadilo by mi, jak moc je to svazující, člověk tam musí být téměř nonstop a třeba o dovolené si může často nechat zdát,” řekla Ornella Koktová pro Kafe.cz s tím, že Veroniku a Michala obdivuje, jak rodinnou restauraci zvládají ukočírovat.