Koktovi si pořádně užívají i po letech: Někdy jsme ani nestihli snídani, říkají

S manželem Pepou Koktou je influencerka a podnikatelka Ornella Koktová již dvanáct let. Protože mají tři malé děti a rodinné podnikání, je pochopitelné, že je to pro oba velmi časově náročné. Kupodivu si ale dokáží najít čas sami na sebe a jejich vztah podle slov pohledné blondýnky nijak netrpí. Pro Kafe.cz prozradila, jak svou vzájemnou lásku doma utužují.

“My to všechno máme vlastně obráceně. Většinou se lidé seznámí, chodí spolu, pak se zasnoubí, vezmou a mají děti. My jsme byli chvíli milenci a pak jsme hned měli děti. Takže ty chvíle, kdy jsme spolu sami dva jako dospělí lidé, začínáme mít pořádně až teď. Třeba nyní na festivalu ve Varech jsme si to opravdu užili, že můžeme být opravdu jen spolu. Někdy jsme ani nestihli snídani,” řekla Ornella Koktová s úsměvem.

Doma si na sebe vždycky dokáží najít čas. “Když jdou děti spát, tak si čas na hezké chvíle najdeme. Pustíme si film, jdeme do vířivky, povídáme si, nebo se jen tak venku díváme do krajiny. Takže i na tu romantiku se čas najde. Jako sourozenci rozhodně nežijeme,” vysvětlila sympatická mladá maminka.

“Na druhou stranu, že bychom úplně doma zapalovali svíčky nebo tak, to úplně nehrozí. Přijde mi to takové strojené a musím říct, že když jsme to dřív někdy dělali, přišlo mi to spíš takové tragikomické. Ty hezké chvíle musí tak nějak vyplynout,” naznačila influencerka, že na dlouhé romantické chvíle ve dvou ji tak úplně neužije.

Všechno je o kompromisech

Důvodem, proč jim i po tolika letech láska stále klape, je podle Ornelly zejména to, že si veškeré problémy vyříkávají hned a také si mají stále o čem povídat. Bavit se prý dokážou o čemkoli, od dětí přes politiku až po ženská témata. Doma se tak nikdy nenudí a jejich láska jim nezevšedněla.

“Je to také o kompromisech. Pepa mě podporuje i ve věcech, které jeho tak úplně nebaví. Třeba se mnou jede na hory, i když nemá rád zimu. Já si jdu zalyžovat a on si to odtrpí pod svahem se svařákem. A potom zase děláme něco, co má rád on,” uvedla Ornella Koktová pro Kafe.cz.