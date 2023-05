Ornella Koktová divoké Charlotte přestala telefonovat. Je to vyčerpávající, říká

V uplynulých týdnech stránky českých médií naplnila influencerka Charlotte Štiková, kterou skupina žen obvinila z toho, že na internetu provozuje pochybný byznys se značkovým oblečením. Plavovlasá kráska, které se v minulém roce podařilo zhubnout přes 40 nadbytečných kilogramů, se v poslední době zcela odstřihla od svých blízkých a obráží pražské večírky. Jak uvedla její starší sestra Ornella Koktová, momentálně ani nemá představu, kde Charlotte bydlí a co dělá.

Obě sestry se i spolu se svou matkou Monikou Binias proslavily v kontroverzní reality show Štiky, která po vzoru zahraničních pořadů, například těch o sestrách Kardashianových, dokumentovala život jejich rodiny. Tehdy byla Charlotte mladá dívka, která se trápila s nadváhou. V loňském roce na sobě začala pracovat a postupně se jí podařilo shodit přes 40 kilogramů.

Nejprve od fanoušků dostávala pochvalné komentáře, později ale na sociálních sítích začalo zaznívat, že už to s hubnutím přehání a měla by zpomalit. To byl také okamžik, ve kterém se Charlotte odmlčela a přestala komunikovat s novináři. Na Instagramu se ale stále ráda pochlubí novými fotografiemi své postavy, ze kterých je patrné, že se začíná ztrácet před očima.

V minulém měcíci pak internetem proběhla zpráva o tom, že Charlotte má na internetu provozovat pochybný byznys. Podle výpovědí jejích údajných zákaznic jim plavovláska měla slíbit prodej značkového oblečení, ovšem poté, co obdržela platbu, prý přestala komunikovat. Podvedené ženy mají nyní plánovat podání trestního oznámení, jak uvedl například server Expres.cz.

Už Charlotte raději ani nevolám, nemá to cenu

Velmi těžce situaci nesou nejbližší Charlotte Štikové, především její sestra Ornella, která se kromě svých tří dětí věnuje také podnikání v odvětví módy a sociálním sítím. Ona i její manžel, podnikatel Josef Kokta, chtěli příbuzné pomoci její záležitosti srovnat, ovšem jak se zdá, ona o to zrovna dvakrát nestojí - s rodinou totiž přerušila veškerý kontakt.

“Už Charlotte ani nevolám, protože to nezvedá, takže to nemá cenu. Nemluví už ani s babičkou. Nyní nevíme, kde bydlí a pracuje, takže s tou situací nemůžeme nic dělat. Jedině snad doufat, že je to jen nějaká fáze a zase ji to přejde,” vysvětlila pro Kafe.cz Ornella s tím, že ji aféra její sestry velice mrzí a vyčerpává.

“Ze začátku se na nás ty podvedené paní obracely s prosbou o pomoc, ale vzhledem k tomu, že nejsme se sestrou v žádném kontaktu, tak stejně nebylo nic, co bychom mohli dělat. Teď už to docela ustalo, ale vlastně se mi o tom už ani nechce mluvit, protože je to vyčerpávající,” sdělila nešťastná Ornella Koktová pro Kafe.cz.

Za změnou v chování Charlotte mohou být drogy

Podobně se k situaci staví také Charlottini další blízcí, konkrétně rodiče. S maminkou Monikou Binias sice již blondýnka není v kontaktu delší dobu, ale i přesto se manželky hokejisty Petra Biniase řada lidí na dceru ptá. “Nejsem s Charlottou v kontaktu a o tomhle opravdu nic nevím. Jestli to je pravda, je to opravdu hrozné. Měla by začít normálně žít a začít pracovat. Dokud tohle nepochopí, bude to pro ni moc špatné,” okomentovala údajné Charlottiny podvody pro server Expres.cz.

Její chování trápí také jejího tatínka, podnikatele Michala Štiku, který se ke kauze vyjádřil na sociální síti. “Chtěl bych sdělit všem, kteří mi píší zprávy ohledně mé dcery Charlotte a jejím pochybným obchodům na sociálních sítích. Je mi to velice líto, ale bohužel nemám vliv na skoro 27letou ženu, která žije svým životem,” sdělil na svém profilu na Facebooku.

Podle některých médií za chováním Charlotte Štikové mohou stát drogy, o kterých se v souvislosti s ní především na sociálních sítích spekuluje. Ty by vysvětlovaly jak impulzivní chování, tak vysoký úbytek váhy.