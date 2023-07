Vnuk Oppenheimera má k novému filmu výhrady: Jistá scéna mu není po chuti

Život amerického teoretického fyzika Roberta Oppenheimera fascinuje mnohé a není proto divu, že o něm bylo napsáno několik knih a natočeno mnoho dokumentů. Před nějakou dobou se do kin dostal i snímek, který sleduje jeho život i jím řízený vývoj první jaderné zbraně. Jak film, který přilákal do kin miliony diváků, vnímá jeho vnuk Charles? Jednu scénu si podle něj tvůrci mohli odpustit.

Do kin vtrhnul nový snímek s názvem Oppenheimer, který je biografickým filmem o životě amerického vědce a teoretického fyzika Roberta Oppenheimera. A nejnovější počin režiséra Christophera Nolana sklízí masivní úspěch. Nadšení jsou z něj jak diváci, tak i pozůstalí po samotném Oppenheimerovi.

Zúčastnil se i natáčení

Režisér Christopher Nolan vycházel při natáčení z knihy American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, která je považována za jednu z nejlepších knih, jaká kdy byla o vědci napsána. Aby byl ale příběh opravdu co nejvíce autentický, konzultoval vznik filmu i s vnukem Roberta Oppenheimera Charlesem. Ten se i zúčastnil i natáčení.

„Viděl jsem Christophera při práci a musím říct, že pracoval s užasnou intenzitou. Navštívil jsem plac asi jednou nebo dvakrát a skvěle jsme si popovídali. Ale vůbec jsem si nebyl jistý, jestli se mi bude výsledek líbit, nebo ho budu nenávidět,” uvedl v rozhovoru pro magazín Time Charles Oppenheimer. „Ale při sledování filmu jsem zjistil, že se mi to opravdu líbí. Myslím, že byl ten příběh odvyprávěn správně. Jsem z toho nadšený. Nečekal jsem to,” dodal ještě.

Jediná výtka

I přesto se ale vnuk Roberta Oppenheimera nechal slyšet, že s jednou částí filmu spokojený vůbec nebyl. A sice šlo o scénu, ve které chtěla hlavní postava příběhu zabít svého učitele otráveným jablkem. „Co se mi opravdu nejméně líbilo, byla ta reference o otráveném jablku. To už byl ale problém v knize American Prometheus,” svěřil se Charles. „Už v knize sami autoři říkali, že neví, jestli se to opravdu stalo. Neexistuje žádný záznam o tom, že by chtěl můj dědeček někdy někoho zabít. Je to opravdu vážné obvinění a překrucování minulosti,” postěžoval si Charles Oppenheimer.