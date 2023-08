Jen vychytralá lest? Výherce Kazmovy soutěže nemá na miliony žádný nárok

Nový snímek Onemanshow: The Movie, který má na svědomí Kamil Bartošek alias Kazma, láme rekordy v návštěvnosti. Lidé na něj ale nemíří jen proto, aby si vychutnali netradiční filmový zážitek, ale také kvůli soutěži o 1 milion dolarů, které se mohou po zhlédnutí filmu zúčastnit. Velkou otázkou ale zůstává, zda onu horentní sumu má vůbec někdo šanci vyhrát.

Kamil Bartošek alias Kazma má každý ze svých počinů důkladně promyšlený. O tom, že bude jeho snímek Onemanshow: The Movie nesmírně populární, snad nebylo ani pochyb. Aby si ale Kazma pojistil, že na něj dorazí co největší množství lidí, přičemž někteří z nich třeba i vícekrát, společně s uvedením filmu vyhlásil i soutěž. Každý návštěvník kina společně se svou vstupenkou získá i herní kartu, která jim může přihrát 1 milion dolarů (zhruba 22 milionů korun).

Pravidla hry

Dle informací zveřejněných na stránce miliondolaru.cz je v oběhu jedna karta, se kterou lze jednoduše otevřít trezor, jež pohádkovou výhru ukrývá. V případě všech ostatních karet je ale třeba nejdříve rozluštit tajnou šifru, dát tak dohromady několikamístný kód a ten zadat do terminálu u sejfu.

A lidé se opravdu snaží. Ve velkém vyrážejí k betonovému monumentu, na kterém je šifra vyobrazena, aby mohli zkusit své štěstí. Pravdou ale je, že i když se někomu přece jen podaří šifru rozluštit, výhru dotyčný stále nemá zaručenou. Alespoň to vyplývá z dost zvláštních podmínek soutěže.

Žádný nárok

Ve všeobecných soutěžních podmínkách je například uvedeno, že případný výherce soutěže nemá na vyplacení výhry žádný právní nárok a nemůže její vyplacení vymáhat soudně. To znamená, že ten, komu by se podařilo rozluštit šifru a do trezoru by se skutečně dostal, nemá svou výhru nijak zaručenou. A pokud by se tak Kazma rozhodl, peníze zkrátka nebudou výherci vyplaceny.

Není proto divu, že se již část diváků na sociálních sítích bouří a přemýšlí nad tím, zda se nestali oběťmi dalšího Kazmova podfuku. Někteří pak Kazmu dokonce podezírají z toho, že soutěž zkrátka spustil z toho důvodu, aby do kinosálů nahnal co nejvíce lidí, přičemž nikdy nemá v plánu výhru komukoliv vyplatit. A možná je soutěž jen pouhou součástí dalšího Kazmova projektu.