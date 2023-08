Patosem nasáklá slátanina: Diváci rozdrtili Kazmův očekávaný snímek Onemanshow

Všichni netrpělivě vyčkávali na to, až nový snímek Kamila Bartoška s názvem Onemanshow: The Movie vstoupí do kin, a už před premiérou byli přesvědčeni o tom, že půjde o snímek roku. Jenže žádná velká sláva se rozhodně nekoná. Ti, kteří už film viděli, v drtivé většině případů slova chvály hledali marně.

Kamil Bartošek alias Kazma Kazmitch má vybudovanou obrovskou základnu fanoušků. Ty si získal hlavně svým online projektem s názvem One Man Show. V tom se mu podařilo napálit celou řadu lidí, přičemž ale každé z videí mělo jisté poselství a přesah. To samé pak od Kazmy všichni čekali, když vyšlo na povrch, že se chystá své geniální nápady zakomponovat do svého celovečerního filmu s názvem Onemanshow: The Movie. Kazma sliboval unikátní zážitek, na který budou všichni dlouho vzpomínat. Bohužel se ale podle prvních reakcí zdá, že na něj diváci nebudou vzpomínat úplně v dobrém.

Hosté nadšení, běžní diváci zklamaní

Ze slavnostní premiéry filmu, na kterou dorazila celá řada známých osobností, odcházeli snad všichni nadšení. Kazmův počin vychvalovali do nebes a tvrdili, že si užili dokonalou podívanou. Jenže jen co snímek vstoupil oficiálně do kin, diváci, jež se Kazmovy Onemanshow nemohli dočkat, opouštěli kinosály spíše zklamaní. Na Česko-Slovenské filmové databázi skončil snímek dokonce v černých číslech a recenzenti mu společně nadělili pouhých 22 % (údaj k 17. 8. 2023, pozn. red.).

„Jen z lidí tahá prachy!”

„Více trapností a patosem nasáklou slátaninu už jsme tu dlouho neměli,” napsal ve své recenzi na zmíněné databázi uživatel s přezdívkou FakinAdsso. „Zcela smyšlená parodie/pocta hollywoodským filmům, která se snaží používat různé prvky skutečných událostí a vůbec se jí to nedaří, takže nedává žádný smysl ani sama o sobě, zcela izolovaná od reálného Kazmy a jeho akcí,” zkritizoval pak film i uživatel fuxoft. „Egomaniak v útoku, nic víc než bezpáteřní chcípák, bohužel. Zase tahá jen prachy z lidí bez nějaké myšlenky. Film stál za ho*no,” přidal se jistý Warlukyn.

Našlo se ale i pár těch, kteří film zhodnotili kladně. Podle nich je třeba brát film s rezervou a nedívat se na něj jako na klasický snímek jako spíše na další díl Kazmovy One Man Show. „Kdo sleduje Kazmu od jeho začátků, tak se mu to bude líbit. Je to celé klasická Kazmovina. Za mě dobré,” postavil se na Kazmovu stranu uživatel karyon.