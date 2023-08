Je to trestný čin, nabádáš k hazardu: Do Kazmy se pustil i ‚úchyl’ z Prostřeno!

Kazmův nový snímek Onemanshow: The Movie budí velké vášně. Zatímco jej fanoušci Kamila Bartoška vychvalují do nebes, jiní jej drsně kritizují, a dokonce s ním související soutěž vnímají jako silně neetickou. Ke druhé skupině patří i někdejší spolupracovník Kazmy herec Karel Ondrka. Podle něj se Kazma stal přesně tím, co kdysi sám kritizoval.

Když snímek Onemanshow: The Movie vstupoval do kin, jeho režisér Kamil Bartošek sliboval divákům unikátní podívanou, která bude mít velký přesah i do reálného života. Následně se ukázalo, že ke snímku vytvořil i soutěž, ve které mají lidé možnost vyhrát 1 milion dolarů. To, co se zpočátku ale jevilo jako dokonalý nápad, později mnozí odsoudili. A to nejen kvůli poněkud zvláštním pravidlům soutěže.

Nabádá děti k hazardu?

Do Kazmy se nyní veřejně pustil i herec Karel Ondrka, který s ním kdysi spolupracoval na epizodě One Man Show, jež se točila kolem pořadu Prostřeno!. Ondrka v něm vystupoval coby gerentofilní podivín, který trpí Tourettovým syndromem. Dříve vnímal práci Kazmy jako smysluplnou a věřil, že zájmy influencera jsou výhradně čestné. Nyní je ale přesvědčený o opaku.

Vadí mu například to, že se Kazmovi podařilo pobláznit takřka celou republiku a lidé chodí klidně i několikrát za sebou do kina, aby byli blíž pohádkové výhře. A to i děti. „Nabádáš k hazardu, což je trestný čin, Kamile. A nemáš žádný mechanismus, jak odlišit, zda člověku, který si kartičku vzal, už bylo 18 let,” vzkázal Kazmovi Ondrka, který do redakce webu kinobox.cz zaslal otevřený dopis pro influencera.

Nastavení zrcadla

Ondrka dále Kazmovi vyčítá jeho postoj ke kritice, která se na jeho film snesla. Tu podle něj nemůže influencer unést, a proto kope kolem sebe. „A teď, když ses konečně podíval do zrcadla a nelíbí se ti, co vidíš, začneš pouštět do světa zhůvěřilosti typu: ‚Kritikové nám to chtěli zkazit, ale na nich nezáleží, film je pro vás, pro lidi.’ Jasně, že to točíš pro lidi. Ještě aby ne. Potřebuješ je. Ale to neznamená, že nemůžeš natočit špatnej film. Nemluvě o tom, že ti lidé slouží jen jako nástroj k uspokojení a obohacení tvého konta i ega. A to není dobře,” pustil se herec do Kazmy.

Dodal pak také, že jediné, co se mu na snímku Onemanshow: The Movie líbilo, byl střih. Ten má na svědomí střihač Tomáš Lyga, který by si za svou práci podle Ondrky zasloužil nějaké ocenění. Toho se ale prý nedočká. „Určitě ne poté, co jsi smetl ze stolu odbornou část tohohle řemesla. Protože laik to neocení, vůbec netuší, že by mohl. Nejenom, že ses zpronevěřil vlastním zásadám, ale táhneš s sebou na dno i skutečně schopné lidi okolo sebe,” napsal drsně herec.