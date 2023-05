Ondřej Vetchý popsal, jak chtěl v mládí provést vraždu

Drsný herec, který si nikdy nenechá nic líbit, Ondřej Vetchý, sice celý život dostává důležité a charakterní role, v soukromém životě však tak dokonalý rozhodně není. Když se napije, nejde pro ostré slovo, ale ani ránu, daleko.

Ondřej Vetchý patří mezi naše neúspěšnější a nejtalentovanější herce. V soukromém životě však není žádné zlatíčko a pro ránu také nejde daleko. Nenávidí bulvár, se kterým se často soudí a zásadně nedává žádné rozhovory. Své soukromí si chrání, ale i přesto se o jeho rodině dostaly na povrch nejrůznější informace.

Jednou z nich je příběh o dědečkovi legionáři, který aktivně bojoval proti nacistům.

„Můj otec bojoval proti nacismu a zabil dvanáct lidí, Němců a Čechů,“ potvrdil sám Vetchý slovenskému týdeníku Plus 7 dní.

On sám má jeho geny v krvi a nebojí se jít do konfliktu s nikým. Brání své blízké za každou cenu. Bohužel však jeho ostrá povaha umí hádky a spory i vyvolat, což už Vetchý několikrát prokázal.

Vetchý má sklony vše řešit pěstmi

„Jasně, jsem kapitán. Postavím se, i když není válka. Biju se každý den. Bil jsem se pětadvacet let za peníze, takže pro mě to je naprosto přirozené. Jsem často svědkem projevu tuposti, hlouposti a agresivity. Snažím se proti tomu postavit,“ pokračoval ve své zpovědi.

O tom, že herec rozhodně nelhal, svědčí i to, že se dlouhá léta věnoval bojovým sportům a nejedno jeho agresivní chování bylo viděno i na veřejnosti. Sám Ondřej se přiznal, že v mládí dokonce přemýšlel o tom, že zabije našeho tehdejšího prezidenta Gustava Husáka.

Kromě bojových umění ho baví učit na DAMU

„Vážně jsem uvažoval, že musím něco udělat, že třeba zabiju Husáka. Když jsem ho ale pak při inauguraci sledoval, jak sedí u toho stolu a jak měl ty strašně tlustý asi osmnácti centimetrový skla a osahával ten stůl, tak mi došlo: „Ó bože, on je úplně dezorientovaný! Toho přece nemůžu zabít, tím se nic nezmění. To bych musel zabít ty, co mu umožnili být prezidentem a šéfem ÚV KSČM! Tak jsem to vzdal,“ řekl v rozhovoru do Českého rozhlasu.

Vetchý se nyní může obávat, aby jeho děti nezdědily výbušnou povahu po něm. Herec má z prvního manželství čtyřicetiletou dceru Veroniku, z druhého pak téměř dvacetiletou dceru Rebeku a syna Arona. Jeho dvě mladší děti si dokonce vyzkoušely herectví.

Když se Vetchý zrovna nepere, učí na DAMU, kde svůj um předává dalším talentovaným studentům. Ti ho prý mají velmi rádi a jsou vděčni, že je vede tento zkušený herecký génius.