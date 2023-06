Utajené třetí dítě: Ondřej Sokol si se snoubenkou střežili soukromí. Až dosud

Ondřej Sokol je již několik let šťastně zadaný se svou o jedenadvacet let mladší partnerkou Nikol, s níž vychovává tři potomky. Herec je na své soukromí veliký tajnůstkář a několik let si chránil zásadní informace o své snoubence, s níž už od dob pandemie plánuje veselku.

Letos tomu budou tři roky, co Ondřej požádal svou partnerku Nikol o ruku v londýnském mrakodrapu. Hrdličky se ale svého dne dodnes nedočkaly.

Herec a moderátor se zásnubami pochlubil na svém Instagramu v dubnu 2020. Snoubenci měli naplánované, že si své ANO řeknou v jedné z kaplí v Las Vegas. Pak ale přišla pandemie covidu a bylo komplikované odletět do ciziny, tudíž dvojice svatbu musela odložit.

"Ve Vegas je takový drive-in na oddávání. Je to vedle Little White Wedding Chapel, kde se bral Ross s Rachel. Je tam půjčovna kostýmů, půjčíš si kostým, sedneš si do kabria, chlápkovi zaplatíš, jenom se vykloní z okýnka, dáš mu doklady. Ani nevystoupíš z auta a jsi oddaný. To se mi líbilo, dohodli jsme se, že to uděláme takhle, ale zavřeli celý svět. Zatím čekáme. Svatba je odložena do otevření hranic. Tak jestli nám to vydrží," svěřil se Sokol v talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

Tajemství kolem dětí

S učitelkou v mateřské školce Nikol se sice Ondřej Sokol zasnoubil již v roce 2019, s radostnou novinkou se ale vytasil až o několik měsíců později. Oficiálně se s Nikolou přitom poprvé ukázal před pěti lety, své soukromí si ale oba bedlivě střeží.

Společně vychovávají celkem tři děti z předchozích vztahů, což si několik let nechávali pro sebe jako tajemství. Dvojnásobný otec se potomkem své snoubenky pochlubil až po třech letech vztahu.

"My máme totiž tři děti. Niky má ještě svoje dítě a myslím, že jste první, komu jsme to řekli," šokoval Sokol v rozhovoru pro Showtime. Není divu, že se zatím dvojice do dalšího plození příliš nehrne. Zatímco Nikol je matkou jednoho dítěte, Sokol má s herečkou Kateřinou Lojdovou dceru Ester a syna Adama.

