Havelka přátelství své ženy a Karla Gotta ustál: Ivana ale trpělivost neměla

Alice Kovácsová a Karel Gott kdysi dávno prožili několikaletý románek. Když se pak rozešli, zůstali alespoň přátelé. S tím pozdější manžel Kovácsové Ondřej Havelka neměl, alespoň na oko, žádný problém. A přihlížel i tomu, jak umělkyně dělala Gottovi a jeho manželce Ivaně různé naschvály.

I když se většinou po rozchodu bývalí partneři jeden druhému straní a leckdy si k sobě nenajdou znovu ani přátelskou cestu, Karel Gott a Alice Kovácsová byli velkou výjimkou. Přestože jim na poli lásky moc štěstí dopřáno nebylo, po rozchodu si zůstali velmi blízcí. Vše se ale změnilo ve chvíli, kdy Mistrovi do života vstoupila Ivana. Ta totiž, narozdíl od manžela Kovácsové Ondřeje Havelky, pro důvěrné přátelství pochopení neměla.

10 let lásky

Alice Kovácsová poznala Gotta v době, kdy jí bylo pouhých 17 let. Díky kamarádce na něj sehnala číslo a pozvala ho k sobě domů na večeři. Její rodiče zrovna nebyli doma a Mistr neváhal a ke své fanynce doopravdy dorazil. A tak začal jejich desetiletý vztah. To bylo přitom opravdu výjimečné. S žádnou jinou ženou totiž do té doby Karel Gott tak dlouho nevydržel. S Kovácsovou to bylo ale jiné. Narozdíl od jiných partnerek Mistra ho nikdy nechtěla svazovat. „Alice se nikdy neptala, kde jsem byl a s kým. Jestli je ona jediná, anebo mám ještě další. Neslyšel jsem od ní jedinou výčitku,” uvedl Karel Gott v knize Když milenky pláčou.

Dávka trpělivosti

I možná proto se rozchod obešel bez slz a křiku a Karel Gott a Alice Kovácsová od sebe odešli v naprostém poklidu. I když už pak netvořili pár, byli si nadále velmi blízcí. Mistr za Alicí často jezdil a vídal se i s jejím synem Hugem, o němž Dominika Gottová po letech tvrdila, že je ve skutečnosti jejím bratrem. Pozdější manžel Kovácsové Ondřej Havelka dokázal všechno překousnou, přestože to zřejmě muselo být velmi silné sousto.

To Ivana Gottová tak shovívavá nebyla a přátelství manžela a jeho bývalé lásky jí vadilo. A tak mu kamarádství zatrhla. Alice Kovácsová z toho pochopitelně nadšená nebyla a začala svému expartnerovi dělat naschvály. Například sdílela fotografie ze soukromého archivu, na nichž byl Gott zachycen. Nejvíce jej ale dostalo, když se rozhodla prodat jeden z obrazů, který jí kdysi daroval. „Doteď jsem mlčel, dál ale už nechci. K posedlému psychopatickému chování a mstivému jednání paní Kovácsové říkám jediné – pomalu a jistě mě zabíjí…” uvedl pro Blesk Gott.