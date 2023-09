Tři svatby Ondřeje Brzobohatého: Bude Písařovicová konečně ta pravá?

Ondřej Brzobohatý se ve slunné Itálii oženil se svou partnerkou Danielou Písařovicovou. Zatímco jeho nevěsta kráčela k oltáři poprvé, hudebník už má za sebou dvě manželství, které ovšem nedopadla zrovna šťastně. S Taťánou Kuchařovou umělce čekají ještě nepříjemné soudy a první ženu zase nikdy nepřijala jeho rodina.

Ondřej Brzobohatý a Daniela Písařovicová rychlým zasnoubením a následnou svatbou všechny překvapili. Hrdličky spolu randí teprve od minulého roku, přesto se rozhodly veselkou spojit své životy.



"A proč vlastně tak brzo po zásnubách? S velkou nadsázkou a humorem lze tvrdit, že Daniela dle jejích slov na svatbu spěchala do doby, dokud jí to stále známky gravitace v obličeji dovolí a já se chtěl zkrátka oženit, protože mě nebaví být rozvedený, což s sebou nese cejch někoho, kdo prohrál. Dnes můžeme s klidem v srdci nahlas říct, že Daniela to jako krásná nevěsta stihla a já se cítím jako vítěz. A tak tedy společně, Brzobohatí,“ vysvětlil hudebník v příspěvku na sociální síti.

Brzobohatý se ženil již potřetí. Jeho první manželkou byla produkční Johana Indráková, s níž se rozvedl v roce 2013. Ačkoliv konec tohoto vztahu proběhl v klidu a Johana tvrdila, že s Ondřejem zůstávají přáteli, spekulovalo se, že rodina hudebníka velmi řešila minulost jeho nevěsty. Indráková měla totiž kdysi poměr se ženou, což vedlo k tomu, že se příbuzní ani nedostavili na svatbu.

Rodiče první svatbu vynechali

"Mysleli jsme s Radkem, že má Ondra na víc. Snad ale půjdeme na jeho další svatbu. Ondrovi to všechno nevadí. Je to jeho život, on se tak rozhodl. S Radkem si myslíme, že je na manželství ještě příliš mladý a celá ta svatba je zbytečná. Vždyť žijí v pronajatém bytě, nemají děti… tak k čemu svatba? Jen proto, aby se jeho žena mohla podepisovat jako Brzobohatá," nebrala si kdysi Hana Gregorová servítky v rozhovoru pro ahaonline.cz.

Ani z další přítelkyně svého syna ovšem nebyla herečka zrovna dvakrát nadšená. Vztah Ondřeje Brzobohatého s Miss World 2006 Taťánou Kuchařovou se zdál být na pohled idylický, o to víc šokující byl drsný rozchod. K oficiálnímu rozvodu došlo v březnu roku 2022 a Kuchařová se rozhodla, že chce anulovat také církevní sňatek. Následovala kauza s únikem citlivých dokumentů. V nich totiž modelka uvedla jako jeden z důvodů rozpadu manželství informaci, že se její muž rád převléká za ženu a má nevyhraněnou sexuální identitu, což vyvolalo skandál.

I když Taťána od začátku popírala, že by tyto lejstra poskytla médiím, Ondřej je přesvědčený o opaku a podal žalobu za pomluvu. "Je toho na můj žaludek vážně příliš. Už se v rámci kauzy Kuchařová vs. Brzobohatý útočí i na mou rodinu a celá záležitost tím klesá pod tu nejnižší úroveň veřejného praní špinavého prádla," napsal Brzobohatý v obsáhlém vyjádření na Instagramu. Nezbývá než doufat, že v tomto případě zafunguje známé přísloví: "Do třetice všeho dobrého" a hudebník se svou nynější manželkou Danielou Písařovicovou konečně najde vytoužené štěstí.

Dvojice uspořádala romantickou svatbu v Itálii