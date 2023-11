Brzobohatý je s novou manželkou konečně svůj: Výlety za drag queen i změna stylu

Ondřej Brzobohatý po bouřlivém rozvodu s Taťánou Kuchařovou našel štěstí po boku Daniely Písařovicové, kterou si vzal za manželku a je vidět, že v novém vztahu je hudebník konečně sám sebou. Dokonce výrazně změnil styl a nebojí se nosit ani nalakované nehty.

Zatímco bývalá manželka Taťána Kuchařová se za nezvyklý koníček Ondřeje Brzobohatého styděla a snažila se ho před světem utajit, současná žena Daniela ho naopak podporuje.

Hudebník se tak konečně může zaobírat svými milovanými drag queen show, kterým se ve volném čase věnuje. "Jak rád je sleduji. Nejen v televizi. Rád na ně jezdím i do ciziny, když mám čas. RuPaul’s Drag Race je už taková klasika. Kolikrát zkouším najít vhodný film nebo nový seriál, který bych rozkoukal, ale nakonec většinou skončím u RuPaula. Fascinují mě ty pestré make-upy a transformace do jiné identity," svěřil se muzikant v rozhovoru pro listopadové číslo Moje psychologie.

Zálibu v make-upu přitom získal Brzobohatý už v dětství, když ho tatínek brával do divadelních maskéren.

Nalakované nehty i v civilu

"Jako každá drag queen jsem i já samozřejmě koukal na tutoriály. Ono to teď bude možná znít divně, ale mně vždy voněly šminky. A pamatuju si, že jsem odmalička miloval, když mě táta bral do maskéren, vlásenkáren a kostyméren v zákulisí divadla. Viděl jsem maskérky, jak líčí herečky, které vždy měly opravdu silnou vrstvu make-upu, a když jsem sám začal hrát divadlo, tak jsem se i sám zkoušel líčit, to mě začalo moc bavit," zavzpomínal Brzobohatý ve výše zmíněném rozhovoru.

Jelikož je hudebníkova manželka Daniela velmi tolerantní, začal Ondřej dokonce nosit nalakované nehty i do společnosti.

"Boj proti předsudkům svádím celý svůj život, takže mi ani nevadí, že jsem teď brán právě jako ten chlap, co rád nosí sukni a klidně i podpatky," dodal Brzobohatý s tím, že by si každý měl dělat co chce, když tím neohrožuje svobodu nebo zdraví ostatních.

Brzobohatý je do své ženy Daniely po uši zamilovaný