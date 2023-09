Ondřej Brzobohatý potřetí u oltáře: Nebavilo mě být rozvedený, Daniela spěchala!

Před pár měsíci se Ondřej Brzobohatý zasnoubil se svou partnerkou Danielou Písařovicovou a hrdličky se rozhodly se svatbou příliš neotálet. Před pár dny si na tajné veselce v zahraničí řekli pouze v okruhu nejbližších své "ano" a radostnou novinkou se pak pochlubili v pořadu Showtime CNN Prima News.

Ondřej Brzobohatý se světu pochlubil zásnubami s Danielou Písařovicovou letos v červnu. Tehdy tento životní krok hudebníka všechny překvapil, jelikož v té době zrovna řešil drsné soudní spory se svou bývalou manželkou Taťánou Kuchařovou.

Brzobohatý požádal Písařovicovou o ruku v květnu během dovolené na Maledivách. O víkendu se pak dvojice pochlubila v pořadu Showtime tajnou svatbou, která se uskutečnila v zahraničí. "Svatebního obřadu se účastnila jen rodina a nejbližší přátelé," nechali se slyšet novomanželé, kteří si zatím detaily jejich romantického dne nechávají pro sebe.

Pár ostatně tajil i samotné zasnoubení. Vše prasklo ve chvilce, když Daniela vynesla do společnosti nepřehlédnutelný prstýnek s velkým zářivým diamantem. Ačkoliv Brzobohatý s Písařovicovou jsou na své soukromí velice opatrní, o romantické veselce nakonec přeci jen pár slov prozradili.

Bylo to po všech stránkách dobré rozhodnutí

"Z dlouho plánované dovolené v Itálii se postupem měsíců po zvážení pro a proti vyklubala naše svatba s Danielou. Zjistili jsme, že evidentně nejsme první Češi, které to napadlo, a dnes můžeme konstatovat, že to bylo po všech stránkách dobré rozhodnutí. Původní dovolenkovou sestavu jsme zkrátka jen rozšířili o nejbližší rodinu a přátele,“ svěřil se Ondřej Brzobohatý na Instagramu.

"Chtělo to větší trpělivost s místními úřady, schopného a zkušeného koordinátora, odháněče dešťových mraků, starší sestru s prořízlou italskou pusou a vše frčí jako nová Vespa," doplnil hudebník, který dokonce zavtipkoval s odkazem na kauzu s jeho převlékáním za drag queen. "Střihli jsme si se snoubenkou o to, kdo z nás bude mít nakonec svatební šaty," pobavil fanoušky na sociální síti.

"S velkou nadsázkou a humorem lze tvrdit, že Daniela (dle jejích slov) na svatbu spěchala do doby, dokud jí to stále známky gravitace v obličeji dovolí a já se chtěl zkrátka oženit, protože mě nebaví být rozvedený, což sebou nese cejch někoho, kdo prohrál. Dnes můžeme s klidem v srdci nahlas říct, že Daniela to jako krásná nevěsta stihla a já se cítím jako vítěz," uzavřel se smíchem šťastný novomanžel, který stanul u oltáře již potřetí. Nezbývá než dvojici popřát mnoho štěstí i do budoucích let.

Svatba proběhla v Itálii