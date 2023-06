Psycholog ke kauze Brzobohatého: Za drag dnes nikdo kamenován nebude

Rozvodová bitva modelky Taťány Kuchařové a hudebníka Ondřeje Gregora Brzobohatého přinesla mimo jiné odhalení, že se známý umělec ve volném čase rád obléká do dámských šatů a v tomto oblečení se poté účastní večírků. Zálibou v dragu, kterému se dříve říkalo travesti show, talentovaný hudebník řadu lidí nejspíš překvapil. Jaký dopad má zveřejnění této citlivé informace na jeho život z psychologického hlediska, pro Kafe.cz popsal terapeut a psycholog Jeroným Klimeš, který se ve své praxi věnuje párové, rodinné i individuální terapii.

Plné znění žaloby, kterou Taťána Kuchařová doručila církevnímu soudu, obdržel deník Blesk od dosud neznámého zdroje spolu s fotografiemi, které zachycují výše popsaný koníček známého herce a hudebníka. Ondřej Gregor Brzobohatý, o kterém dokument obsahuje citlivé informace, je přesvědčen, že za vším stojí právě jeho bývalá partnerka a nechal se slyšet, že již podnikl příslušné právní kroky. Z toho lze vyvodit, že záležitost rozhodně nebere na lehkou váhu a velmi se ho dotýká.

Jaký dopad může mít zveřejnění nevšední záliby, kterou si herec nejspíš chtěl nechat pouze pro sebe a své nejbližší, popsal do detailu Jeroným Klimeš, odborník na lidskou duši. “V dnešní době už naštěstí pro něj je doba taková, že to nikoho nejspíš až tak nepřekvapí. Nestane se, že by za dámské šaty muže někdo kamenoval. Lidé se možná podiví, ale potom pokrčí rameny s tím, že je to zkrátka další podivín, jeden z mnoha, a potom na to zapomenou,” domnívá se psycholog.

Výskyt milovníků dragu v populaci není úplně zanedbatelný

“Po profesní stránce, vzhledem k tomu, že jde o herce, mu to nejspíš nijak neublíží. Otázka je, jak se k tomu budou stavět potenciální další partnerky a zda by o takového muže stály. Ale vzhledem k tomu, že Daniele Písařovicové, která s ním nyní žije, to očividně nevadí, pravděpodobně ani tohle nebude problém,” dodal Jeroným Klimeš.

Lidí, kteří mají podobně neobvyklou zálibu jako Ondřej Gregor Brzobohatý, není zanedbatelné množství. “Na přesnější data by bylo lepší se zeptat sexuologů. Ale obecně se výskyt v populaci bude pohybovat kolem procenta. Tedy není to úplně běžné, ale ani úplně neobvyklé. Děje se to,” připustil renomovaný psycholog.

Ondřej Gregor Brzobohatý dostal jak od fanoušků, tak dalších známých osobností, velké množství podpory. Jeho zálibu v převlékání za ženu velká většina lidí neodsoudila. Naopak herec sklidil pochvalu za precizně provedený make up a styling, který ve své dámské verzi, pro kterou vymyslel jméno Tiffany RichBitch, nosí.