Olga Šípková přiznala psychické problémy: Antidepresiva a mozková příhoda

Oblíbená cvičitelka Olga Šípková vypadá i po padesátce perfektně. Přísná strava a pravidelný pohyb nebylo to jediné, co ji drželo v perfektní kondici. Dlouhodobě bojovala s psychickými problémy, které jí braly energii do sportu i běžného života.

Olga Šípková patří mezi nejznámější cvičitelky. Pyšní se úspěchy jako mistryně Evropy ve sportovním aerobiku žen, mistryně České republiky a dokonce i mistryně světa. V roce 2016 zářila v taneční soutěži StarDance po boku Marka Dědíka.

Antidepresiva a nespavost

Čtyřiapadesátiletá Olga si prošla vyhořením. Její stav byl až tak vážný, že musela vyhledat odbornou pomoc. „Je to dvanáct let, co jsem se dohnala až na psychiatrii,“ odkryla svou třináctou komnatu v pořadu Na kafeečko. Pět let následně užívala antidepresiva.

Hvězda aerobiku si procházela hned několika zdravotními trablemi. Problémy se spánkem přicházely čím dál častěji, trpěla obrovskou nespavostí. „S tou se opravdu nedá žít, nemáte energii na nic. Nemohla jsem spát v jedné místnosti, musela jsem se pořád stěhovat,“ přiznala pro iDnes.cz. Další rána přišla v momentě, kdy ji zradilo zdraví přímo na jedné z jejích hodin cvičení. „Lekci jsem dokončila, protože já jsem přece nejlepší! Kamarádky mě odvezly z tělocvičny domů. Můj současný muž se zajímal, co se děje, a poslal za mnou dceru,“ zavzpomínala na děsivý zážitek. „Vzal si mě k telefonu a já začala žvatlat nesmysly. Nečekal a poslal za mnou rychlou. To už jsem měla povislý koutek úst, šla jsem rovnou na JIP. A tam se zjistilo masivní krvácení do mozku!“ šokovala zážitkem, na který nezapomene do konce života. „Doktor mi řekl, že mě od smrti dělily dva centimetry. Kdyby se totiž krev dostala o ten kousíček dál, už bych si na nedostatek odpočinku opravdu nestěžovala…“

Nová životní etapa

Cévní mozková příhoda vyřadila Šípkovou na půl roku z normálního života. Během regenerace musela změnit životní styl i myšlení. Žena, která byla celý život zvyklá aktivně žít, musela zvolnit. Ve stejnou chvíli začalo její tělo soupeřit i s menopauzou. „Za měsíc jsem měla šest kilo nahoře. Najednou jsem měla velká prsa, břicho a viděla, jak jdu do podoby své maminky.“ V současné době je z Olgy koučka. „Po dvaceti letech jsem opustila fitness centra, kde jsem svou roli posledních deset let vůbec necítila a hodně mi to bralo energii. Začala jsem se zabývat duší a pomáhat lidem najít rovnováhu a radost ze života. Provdala jsem se za Milana Studničku a splnila si svůj sen, mít vedle sebe muže, o kterého se mohu opřít a kterého si velice vážím,“ představuje se svým budoucím klientům na stránce Dovychovat.cz.