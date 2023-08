Menzelová si pěstuje mladistvý vzhled, je za tím trik, který je úplně zadarmo

Při pohledu na fotografie na sociálních sítích Olgy Menzelové nejspíš zblednou závistí i mnohé mladší ženy. Sympatická producentka a maminka tří dětí totiž vypadá stále skvěle. Pro Kafe.cz prozradila, v čem spočívá její trik - jedná se především o životní filozofii, která se projeví nejen duševní pohodou, ale také na těle.

“Na prvním místě je dobrá nálada a pozitivní přístup k životu. Říká se, že oko je do duše okno a v tomhle to podle mě platí. Když člověk k životu přistupuje pozitivně a s úsměvem, projeví se to potom také navenek. Například mojí mamince je sedmdesát dva let a vypadá stále skvěle. Přitom celý život používá snad jen krém v modré plechovce od Nivey,” prozradila Olga Menzelová s tím, že svůj podíl v tomhle ohledu hraje určitě nejen životní optimismus, ale také genetika.

“Nechodím do žádných salonů, snad jen ke kadeřnici, která je moc šikovná. To je asi takový základ. Jinak dávám přednost přírodní organické kosmetice, protože mám tři děti a byla bych ráda, kdybych jim jednou tuhle planetu zanechala v uspokojivém stavu. Věřím, že co se týká ochrany životního prostředí, na jednotlivci záleží. K tomu samozřejmě patří také například strava, nejde jen o to, co na sebe člověk aplikuje zvenčí,” vysvětlila vdova po oscarovém režisérovi Jiřím Menzelovi.

Bez sportu bych nemohla být

Olga Menzelová se nijak netají také tím, že je pro ni v životě velmi důležitý také sport. Věnuje se zejména józe a čas od času se tak na sociálních sítích pochlubí fotografií nebo videem, na kterém mohou její sledující obdivovat zejména pružnost jejího těla. Mnohdy se totiž jedná o poměrně složité a krkolomné figury.

“Vůbec si neumím svůj život představit bez sportu. Je to pro mě velmi zásadní. Bohužel čím později v životě člověk začne, tím to pochopitelně jde hůř. Neříkám, že cvičím opravdu úplně každý den, někdy to zkrátka nejde, tak se z toho nezblázním. Snažím se ale co nejčastěji,” uvedla pro Kafe.cz Olga Menzelová.

Olga Menzelová je maminkou tří dětí - Anny Karoliny, Evy Marie a nejmladšího syna Alberta Antoniho, kterého má se svým současným partnerem, známým egyptologem Miroslavem Bártou.