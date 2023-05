Olga Lounová o mateřství: Nečekala jsem, že mi to bude dodávat energii

Život zpěvačky a automobilové závodnice Olgy Lounové se v závěru loňského roku dost zásadně změnil. Krásná brunetka totiž přivedla na svět vytouženou dceru Arianne, kolem které se momentálně točí celý její svět. I přes mateřské povinnosti se ale zvládá i nadále věnovat své práci a nedávno začala znovu koncertovat.

Čas strávený s dcerkou si Olga Lounová velice užívá. Jak prozradila pro Kafe.cz, jsou na sebe skutečně velmi dobře napojené a rozumí si do velké míry i beze slov. Proto je jejich život po většinu času skutečně harmonický.

“Zjistila jsem, že když používám metodu plné pozornosti, tak si s ní opravdu už rozumím. Má třeba zvláštní zvuk pro to, když potřebuje přebalit a když má žízeň, stočí jazyk do roličky. Díky tomu, že si spolu takhle povídáme už od začátku, se vlastně skoro nenaučila plakat, takže když už na to dojde, vím, že se opravdu něco děje, třeba ji něco bolí,” vysvětlila výhody mateřské intuice.

Díky tomu, že jsou s Arianne opravdu sladěné, mohla se nedávno Olga Lounová vrátit k práci a aktuálně má před sebou závěr turné. To zvládá s pomocí partnera, hokejisty Jana Krégla, který je jí velkou oporou.

Nečekala jsem, že mě bude mateřství tak bavit

“Playlist mám naplánovaný tak, aby se do něj vešla pauza na kojení. V zázemí má dcera také skládací postýlku a jinak s ní jezdí tatínek v kočárku po okolí. Publikum je v tomhle docela empatické, takže chápe, že je pauza potřeba,” vysvětlila sympatická zpěvačka.

Jestli bylo pro Olgu Lounovou něco skutečně překvapivé, tak to, jak bude rodičovství prožívat. “Netušila jsem, že mě to bude tak moc bavit a naplňovat mě to. S malou je to ale hrozně krásné. Je to vážně hodné miminko, hezky jí, právě se začala přetáčet. Zkrátka je to velká radost,” svěřila se redakci.

Ne vždy je vše ale idylické - Olga Lounová připustila, že rodičovství dokáže být samo o sobě stresující. Když se k tomu přidají ještě starosti pracující maminky, je potřeba hlídat se, aby hladina stresu nebyla pro ženu příliš vysoká. To se jí však zatím daří skvěle.