Oldřich Vízner trpí už roky: Má za sebou několik operací i děsivý pád z jeviště

O Oldřicha Víznera mají jeho fanoušci velký strach. Známý herec na tom po zdravotní stránce není vůbec dobře a na první pohled je jasné, že jej trápí velké problémy. Není to přitom ale zdaleka poprvé, co se pere s neduhy. Během posledních let se už několikrát musel svěřit do péče lékařů.

Nejnovější snímky Oldřicha Víznera, kterého na ulici před jeho domem zvěčnili fotoreportéři deníku Blesk, pořádně vyděsily jeho fanoušky. Herec na fotkách vypadá značně pohuble, opírá se o hůl a z výrazu v jeho tváři je patrné, že jej trápí velké bolesti. Dle zmíněné redakce je pak dost pravděpodobné, že se herec potýká s Parkinsonovou chorobou.

Velké problémy

S mnoha zdravotními neduhy se ovšem herec potýká už delší dobu. Poprvé se u něj problémy s chůzí začaly objevovat už v roce 2017. Rok na to Vízner podstoupil plánovanou operaci kolene a zdálo se, že je opět ve stoprocentní kondici. Jenže v roce 2019 přišel zvrat. Herec se totiž v divadle během představení zřítil z jeviště. Dokonce mu musela být přivolána záchranná služba, Vízner ale nakonec představení dohrál. I přesto ale musel později do nemocnice, kde podstoupil výměnu kyčelního kloubu. Jestli ale měla tato operace nějakou souvislost s jeho pádem, není jasné.

Síly ubývají

Přestože samotná operace dopadla na jedničku, jen pár měsíců po ní nastal obrovský problém. Herci totiž umělá kyčel vypadla, a tak musel spěchat opět na sál. Lékaři sice umělý kloub nasadili Víznerovi zpátky, jenže jeho zdraví se už nikdy do stoprocentní kondice nevrátilo. Po operaci herec ještě odehrál několik představení, ale nakonec zcela zmizel z jeviště. A nevystupuje ani před kamerou.

Dokonce se ani nezúčastnil pohřbu své kolegyně Jany Šulcové, kde se nechtěl před zraky novinářů ukazovat o holi. Dorazil až na soukromý kar, který se uskutečnil po posledním rozloučení.