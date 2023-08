Poslední z bratrů: O sourozence Víznera připravila nemoc a tragické nehody

Herec Oldřich Vízner po rozchodu s expartnerkou Vendulou Křížkovou žije sám v sociálním bytě v Hostivici u Prahy. Podle všeho vede osamělý život, který mu zpříjemňuje především jeho šest potomků. Narodil se sice jako jeden ze čtyř bratrů, o ty už však bohužel přišel. V případě jednoho z nich navíc za smrt mohla tragická nehoda, která navždy ovlivnila hercův život.

V době, kdy byl Oldřich Vízner ženatý za herečku Janou Šulcovou, měl velmi pěkný vztah se svým bratrem Vladimírem, povoláním kameramanem, a jeho manželkou Johankou. V roce 1983 si oba páry společně vyrazily na dovolenou na ostrov Elba. Netušili ovšem, že jejich životy se tam změní a domů se jich vrátí o jednoho méně.

Během kempování se Víznerův bratr Vladimír pokoušel uvařit kávu na plynovém vařiči, nešťastnou náhodou mu ale bombička v ruce vzplála. Došlo k požáru stanu, při kterém byl muž těžce popálen. Přivolaní záchranáři ho transportovali do nemocnice v Pise, po dlouhých šestnácti dnech boje o život ale bohužel svým zraněním podlehl.

S tragédií se Oldřich Vízner dlouho nemohl vyrovnat. Útěchu hledal v hýření a ženských náručích, doma navíc manželce Janě Šulcové znepříjemňoval život svými náladami. Ta měla dlouho pochopení, nakonec jí ale trpělivost přece jen došla a rozvedla se s ním.

Nejstarší bratr zahynul jako dítě

Bratr Jaroslav, který byl rovněž hercem - diváci si ho mohou pamatovat například v seriálu Vraždy v kruhu nebo zahraničním snímku Iluzionista, zemřel v roce 2022. Jeho odchod tehdy Oldřicha Víznera velmi zarmoutil a možná i přispěl k tomu, že se jeho zdravotní stav výrazně zhoršil.

Málo se ví, že herec měl ještě třetího bratra Vlastimila. Ten ale zemřel za tragických okolností ještě jako školák. Během jízdy na kole ho totiž srazil německý nákladní vůz. Bylo mu v tu dobu jen jedenáct let.

Herec nyní žije v ústraní a před nechtěnou pozorností jej chrání také dcery Rozálie a Tereza, které se snaží přehnaný zájem o jeho osobu co nejvíce odstínit, aby měl jejich tatínek zasloužený klid. Podobné soukromí si přály před smrtí také pro svou maminku Janu Šulcovou, jak pro Kafe.cz uvedl její blízký kamarád, herec Pavel Nový. “V poslední době už jsme se nemohli vidět, protože na tom byla tak, že její dcery rozhodly, že už potřebuje klid. Takže to na to asi opravdu nebylo. Dokud jsme se ale vídali, tak na to si uchovávám skvělé vzpomínky,” prozradil poté, co vyšlo najevo, že se herečka odebrala na věčnost. Rodina Víznera a Šulcové je tak očividně velmi soudržná a za své členy se bije jako lev, kdykoli to některý z nich potřebuje.