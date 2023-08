Ze štramáka vetchým staříkem: Vízner už se bez zdravotní pomůcky neobejde

Legendárního herce Oldřicha Víznera trápí několik let vážné zdravotní problémy. Kdysi ženami obletovaný herec je nyní vídám sám, jak kůl v plotě. Boj s těžkou nemocí svádí už dlouhých šest let.

Víznera trápí nejen zdravotní stav. V roce 2017 ho opustila po 20 letech společného života Vendula Křížová. S herečkou má tři děti. Představitel legendárního Saturnina vyhledal po rozchodu s Křížovou odbornou pomoc psychologů. O jeho potížích s depresemi mluvila i jeho první žena Jana Šulcová.

Operace za operací

Od smolného roku 2017 si herec prošel řadou zdravotních zákroků. Podstoupil operaci kolene, poté přišla náročná výměna kyčle. Operaci předcházela nepříjemná událost v divadle. Během jednoho ze svých představení v Divadle Gong se Vízner zřítil přímo do hlediště. „Byla tma a on neviděl a šlápl do prázdna, byla to rána,“ popsala na sociální síti jedna z divaček. Operací kyčle to neskončilo. Víznerovi zanedlouho umělá kyčel vypadla a musel znovu na sál.

Parkinsonova nemoc

Od náročných zákroků se na jevišti objevil už jen párkrát. Posledních pár let už Vízner nikde nehraje ani nenatáčí. Spekuluje se o tom, že se pere s Parkinsonovou nemocí. To, že herec bojuje nejspíše s Parkinsonem prozradily fotografie, na kterých měl pumpu u pasu. Mizející nervové buňky za normálního stavu produkují dopamin potřebný pro přenos signálů. Právě nedostatek dopaminu způsobuje to, že člověk není schopen ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb. Pumpa zabezpečuje fakt, že se dopamin dostane přímo do pacientova těla prostřednictvím tenkého katétru. Pohled na Víznera je opravdu smutný. Z dobře stavěného, vysokého lovce žen se pomalu stává zmenšující se vetchý stařík o holi. Lidé, kteří trpí Parkinsonem, mají problém i s držením těla. Vízner tak díky tomu, že je většinu času shrbený, působí dojmem, že se rapidně rychle zmenšuje.