Oldřich Kaiser získal chalupu zadarmo, památkáři z jeho roubenky běsní

Oblíbený herec Oldřich Kaiser si rád a často užívá vesnické pohody na chalupě. Osmašedesátiletý herec k odpočinku využívá nejen svou chatu, ale i chatu bývalé partnerky Nadi Konvalinkové. Útěk mimo město využívá i k tomu, aby v klidu mohl bojovat se svými démony. Pro herce je po infarktu myokardu odpočinek důležitější než kdy dříve.

Rekreační místo Kaisera se nachází v malé obci Hlavice na Liberecku. Ke snové chaloupce přišel přitom zcela náhodou. Částečným majitelem se stal už v roce 2002, kdy část nemovitosti zdědil. Pět let na to se stal právoplatným majitelem, díky darovací smlouvě z roku 2007.

Chalupa zadarmo

Chalupa hvězdného herce vypadá jako klasická dřevěná roubenka, připomíná až pohádkovou chaloupku. Nechybí ani masivní dřevěné trámy. „Je to normální hliněná vymazávka, která se používala mezi trámy a mohla být nějakým způsobem pigmentovaná. Často se to natíralo vápnem. Někdy se i roubení natřelo na bílo,“ prozradil pro Rytmus života o staré roubence Petr Freiwillig, který působí jako odborník v Národním pamatkovém ústavu v Liberci.

Postupem času ovšem zarůstá roubenka zelení. Další novinkou je natřené spárování modrou barvou. Tento zásah si mohl Kaiser dovolit jen kvůli tomu, že jeho chalupa nespadá do památkové oblasti. V opačném připadě by si herec zadělal na pořádný problém a mohl tak dostat tučnou pokutu.

Trn v oku

Z modrých prvků na hercové chatě nemá Freiwillig vůbec radost. „Naštěstí to není něco, co by se nedalo změnit nebo spravit. Není problém to přetřít na jinou barvu. Z historického hlediska se vymazávky často obnovovaly. Jednou za čas, když to vypraskalo, dělaly se znova,“ prozradil odborník svůj názor. „Pokud by ta modrá nebyla v takovém odstínu, tak se normálně využívala. Říká se tomu šmolka a je to spíše taková bleděmodrá. Na portály nebo ostění okolo oken se mohl použít odstín, ale tento modrý se opravdu nepovedl,“ dodal na závěr odborník na památkové stavby.