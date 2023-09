Šoposká z Oktopusu ví, že to dře: Slova o snaze vybudovat si vztah s Krobotem

Česká televize zahájila svůj podzimní program novým seriálem Oktopus. V hlavní roli nové kriminálky se objevil Miroslav Krobot jako kapitán Dítě a Marika Šoposká jako kapitánka Fáberová. V roli jejich šéfa se představil Kryštof Hádek. Oblíbený herec se ovšem stal trnem v oku hned několika diváků už v prvním díle.

Seriál je přímo našlapaný hereckými osobnostmi. Vedle Šoposké, Krobota a Hádka se objevila i Zuzana Stivínová. Populární herečka se představila v roli laborantky forenzní expertízy a také exmanželky Dítěte.

Divácký rekord a kritika

Podle Mediaguru sledovalo poslední prázdninové pondělí 1 214 000 diváků. Reakce fanoušků kriminálek jsou zatím převážně pozitivní. „Super. Líbilo se mi to. Moc dobrý. Těším se na další díly,“ komentoval jeden z diváků. Nějaká ta vada na kráse se přeci jen našla. Mnohým vadí v roli šéfa herec Kryštof Hádek. Právě oblíbený herec je známý především z méně vážných rolí, jako tomu je například ve filmech o víně Bobule. „Ač je Kryštof Hádek skvělý herec, do této role se moc nehodí,“ napsala jedna z divaček „Pan Hádek se na pozici šéfa moc nehodí,“ přidal se další divák.

Zapomeňte na Bibi z Ordinace

Premiéru ve zcela nové roli měla i Marika Šoposká, kterou diváci znají hlavně ze seriálu Ordinace v růžové zahradě jako lékařku Bibi. „Doteď jsem kriminalistku nikdy nehrála a chtěla jsem si takovou roli zkusit. Na kapitánce Fáberové mě lákalo, že to není naivka, princezna. Opravdu není nijak zvlášť roztomilá ani sympatická. Spíš naopak. Což není úplně charakter, který by mi režiséři nabízeli moc často. Nosnou linkou detektivek jsou hlavně případy samotné, ale v Oktopusu jsou zajímavé také vztahy mezi jednotlivými postavami. Hlavně tedy mezi Dítětem a Fáberovou. I její pokusy si nějaký vztah vybudovat,“ prozradila o nové roli Šoposká.

Unikátní koncept

Podle producenta Josefa Viewegha se jedná o zcela nový koncept kriminálky. Diváci přirovnali třináctidílný seriál k severským předlohám. „U Oktopusu jsou unikátní dvě věci. Jednak je to vůbec první kriminální seriál postavený jen na vyšetřování odložených případů. Druhé unikum představuje postava detektiva Dítěte, kterého hraje Mirek Krobot. Nechtěli jsme znovu tvořit Kuneše, hlavní postavu dvou sérií Rapla, ale vymysleli jsme skoro jeho protipól. Kapitán Dítě nejezdí autem, ale vlakem. Bydlí u železnice, nestřílí, nemá rád zbraně, za nikým se nehoní. Používá hlavu. Je to také beznadějný karbaník. Jeho protikladem je postava Mariky Šoposké, která je mladá, hezká, chytrá a prostě to s Dítětem nemá lehké,“ nastínil pro Českou televizi kam bude seriál směřovat.

Režisér snímku má za sebou celou řadu úspěšných projektů. Z dílny Jana Pachla pochází seriál Volha, Rapl, Cirkus Bukowsky nebo Škoda lásky.