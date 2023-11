Ve věku 70 let se s námi rozloučil trojnásobný mistr světa ve Formuli 1 Niki Lauda. Jeho neuvěřitelný příběh inspiroval miliony lidí po celém světě. Loni v sprnu podstoupil transplantaci plic, jeho zdraví bylo ale stále na hraně. Podle přátel a zdravotníků zemřel v poklidu.

Inspirace několika generací, to byl Niki Lauda, jeden z nejslavnějších závodníků Formule 1. Poslední titul získal v roce 1984, předchozí dva v 70. letech. Jméno Lauda je nejvíce spojováno s tragickou nehodou, kterou závodník prodělal v roce 1976 na závodě v Nürburgringu. Laudovo auto narazilo do plotu a začalo hořet. Trvalo dlouhé minuty, než závodníka vyprostili z kokpitu a převezli do nemocnice.

Lauda utrpěl popálení hlavy a plic, zbytek života pak trpěl dýchacími potížemi. Jeho nezlomný duch a láska k formuli ho po necelých šesti týdnech od nehody usadila zpátky do kokpitu závodního auta. Se soupeřem James Huntem prohrál o pouhý bod.

Problémy se zdravím ho v roce 1997 a 2005 dostaly na listinu čekatelů transplantace ledviny. Lauda se ale nevzdával a i přes značné potíže a strach o svůj život se dál věnoval tomu, co miloval. Po skončení závodění se i nadále podílel na průběhu závodů jako poradce a komentátor.

close info profimedia zoom_in Niki Lauda

Založil tři letecké společnosti, Niki, Lauda Air a Laudamotion, jejichž letadla také sám pilotoval. V roce 1991 se po problémech s motorem jeden z jeho boeingů Lauda Air zřítil a všech 223 cestujících na palubě zemřelo.

Letos v lednu Laudu sužovala chřipka, kvůli které byl na dva týdny hospitalizován. Dlouhou dobu tušil, že se jeho čas krátí. Jeho smrt podle lékařů a rodiny nepřišla nečekaně, komentovat ji zatím nijak nechtějí. Podle doktorů není jasná příčina smrti, Niki bojoval, a navzdory všemu svůj boj prohrál.

Připomeňte si jeho tvář a ikonickou červenou kšiltovku v naší galerii. Ve videu níže pak můžete vidět onu tragickou nehodu, ze které Niki vyvázl živý, ale nadosmrti poznamenaný.