František Soukup rozcupoval kolegy z Nightwork: Drogy za desítky tisíc

Oblíbená skupina Nightwork se rozpadla před deseti lety. Fanoušci ze skupiny čtyř mladíků naprosto šíleli. Seskupení Vojta Dyk, Jakub Prachař, Jan Maxián a František Soukup bylo na vrcholu popularity hned několik let. O důvodu, proč se kapela rozpadla, se spekulovalo velmi dlouho. S vyjádřením přišel zakladatel Nightwork František Soukup.

Uskupení sympatických zpěváků a muzikantů má na kontě takové hity jako Tepláky, Čekám na signál, Globální oteplování nebo Slunce v duši. Po rozpadu kapely se začal především sólové kariéře věnovat Vojta Dyk. Jakub Prachař zase začal jít ve šlépějích svých rodičů a vrhl se ve velkém na hereckou kariéru.

Spory od začátku

Zakladatelem kapely byl syn uznávaného skladatele Ondřeje Soukupa František Soukup. Ten prvně do svého uskupení lákal úplně někoho jiného. „Kapelu jsem začal dělat s Emilem Koptou, synovcem Václava Kopty. Ale on řekl, že už nebude hrát žádný buzerantský funky a že končí a bude dělat nějaký thrash metal – a odjel do Británie dělat někam do kuchyně,“ překvapil Soukup mladší v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. František Soukup působil v Nightwork jako skladatel, textař, producent a klávesista.

Vojta Dyk měl namále

Prvním členem uskupení se stal Jakub Prachař. „Potkal jsem ho na Národní třídě a oslovil jsem ho. My jsme se na gymplu neměli moc rádi, jenže on říkal, že když se dozvěděl, že mám počítač s hudebním programem, že jsem asi udělal pokrok a že by to chtěl zkusit. Protože neměl kde nahrávat ty svoje nápady. Takhle vzniknul Nightwork,“ řekl otevřeně. Za to úplnou náhodou se dostal do kapely Vojta Dyk. Talentovaného zpěváka a herce vybral Ondřej Soukup. „Vojta Dyk nám přišel na konkurz. Tenkrát ho nikdo neznal. On zazpíval a dobře. A my jsme se s Jakubem Prachařem jako dva velký producenti houpali na židlích a říkali: My se ti ozvem zpátky. Vojta prošel tím bytem z domácího nahrávacího studia. A táta říkal: Vy debilové, okamžitě ho berte, já to slyšel, jaký ozvem zpátky?!“ připomněl tak vtipnou historku o zrodu úspěšné kapely.

Drogy jako zkáza

Konec Nightwork fanoušci nechápali. Populární hity zněly z rádií, dokonce řada z nich zaznívala i v úspěšných českých filmech či seriálech. Definitivní konec oznámili v roce 2013. S fanoušky se rozloučili velkolepým koncertem v O2 areně. „Když jsme dělali náš poslední koncert v O2 areně, spoluprodukovali jsme to. A když jsem projížděl s produkčním rozpočet, ptal jsem se ho, co znamená položka Ostatní. Byla to položka za desítky tisíc. A on říkal: To jsou drogy. Tak jsem se ptal, kdo to měl? A on: Všichni kromě tebe. A takhle skončil Nightwork, to bylo poslední vyúčtování,“ práskl na své kolegy Franta Soukup.