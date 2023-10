Shopaholic Nicol odhalila pohlaví miminka, i tak se bojí překvapení u porodu

Bývalá moderátorka Snídaně s Novou Nikola Čechová prozradila svým fanouškům pohlaví miminka. Influencerka známá jako Shopaholic Nicol odhalila pohlaví očekávaného potomka oproti ostatním celebritám velmi skromným způsobem. Na baby shower zapomeňte, Nicol si vystačila s pouhým instagramovým příspěvkem.

Populární influencerka chodila více než čtyři roky s režisérem a kameramanem Jakubem Mahdalem. Pár se rozešel chvíli před jejím účinkováním v Survivoru. Po návratu z ostrova se zase dali dohromady, vztah ovšem už dlouho nevydržel. Nicol byla nějakou dobu sama a teprve nedávno představila světu nového přítele Adama.

Testy a intuice

Půvabná blondýnka těhotenství dlouho tajila. Stejně jako schovávala těhotenské bříško, schovávala i svého přítele a tatínka miminka Adama. “Byl to pro mě fakt velký šok. Dohromady jsem si udělala asi 8 těhotenských testů. Nevěděla jsem, jak s touto informací naložit," prozradila fanouškům ve svém podcastu Nikolásky na začátku září. S více kulatícím se bříškem přišly na řadu otázky ohledně pohlaví miminka. Svým sledujícím Nicol prozradila tuto zprávu pomocí originální historky z lékařské prohlídky. "Paní doktorka: Máte tušení, jestli čekáte chlapečka, nebo holčičku? Já: No, já upřímně od začátku cítím, že to bude kluk. Paní doktorka: No máte pravdu, je to kluk jako buk!" napsala šťatná nastávající maminka k fotografii s bříškem na Instagram. "Moje intuice funguje dobře," dodala.

Blonďatý andílek

Mimo pohlaví dítěte si Nicol tipla i vzhled miminka. Vzhledem k tomu, že ona i její partner se chlubí velmi světlými vlasy, k fotografii o oznámení těhotenství připsala vtipný komentář odkazující právě na vlasy jejich potomka. „Na světě bude o jedno blonďatý stvoření víc,“ napsala ke snímku, na kterém ukazuje ultrazvuk. Těhotenství si nechávala nějakou tu chvíli pro sebe i před svými nejbližšími přáteli. V komentářích u fotografie propálil Milan Peroutka, že těhotná byla už na jeho svatbě a on o tom ani nevěděl. „Jsme natěšení na nový šopiňátko! A odpouštíme mu, že jsi byla na naší svatbě na sucho, zapijeme to cca za 3 roky!“ nechal se slyšet v komentářích.