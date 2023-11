Rudolf Šindelář 15. 10. 2019 clock 3 minuty

Kominík, elektrikář nebo dámská krejčová. To jsou některé obory, kterým se vyučily známé české tváře showbyznysu. Vybrali jsme ty nejznámější a „oblékli" je do původního povolání. Co myslíte, co by jim slušelo víc?

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Rudolf Šindelář Redaktor~ka