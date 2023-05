Roztomilost sama: Umělá inteligence vytvořila potomka Kolečka a Nesvačilové

Petr Kolečko ukončil svoje několikaměsíční přeskakování mezi dvěma ženami tajnou svatbou s modelkou Anetou Vignerovou, s níž má syna Jiříka. Jak by ale vypadal potomek nevěrného scenáristy v případě, že by jeho matkou byla herečka Denisa Nesvačilová? Díky moderním technologiím si tento alternativní scénář můžeme živě představit.

Petr Kolečko díky svým vztahovým peripetiím už dlouhé měsíce plní titulky všech bulvárních plátků. Scenárista od loňského roku neustále střídal svou oficiální partnerku a matku jeho dítěte Anetu Vignerovou s milenkou Denisou Nesvačilovou.

Nakonec milostný trojúhelník vyústil tajnou veselkou Kolečka a Vignerové, což překvapilo nejen veřejnost, ale také Nesvačilovou, která v den svatby měla s umělcem odlétat na dovolenou. Místo toho ale přišlo hořké zklamání.

"Asi dvanáct hodin předtím, než jsme měli odletět na romantický pobyt do Athén, mi před dvojákem v divadle napsal, že se necítí na odlet, že neví, co bude, a že potřebuje být na pár dní sám, protože je toho na něj hodně. Čtyřiadvacet hodin poté, co jsme měli odletět, se oženil se svou bývalou partnerkou," svěřila se herečka Sedmičce. Nyní už ale evidetně zklamání v lásce sexy Denisa hodila za hlavu, jelikož si z Kolečka utahovala přímo během divadelního představení před plným sálem diváků.

Nesvačilová se po drsném rozchodu zavalila prací

Aktuálně hraje společně s kolegyní Lídou Rašilovovou v představení Už tě mám dost Divadla Metro. Přímo během své repliky si herečka rýpla do svého ex a rozesmála tím všechny diváky.

"Lindo, nebuď blbá, vždyť se s ním nemáš tak špatně. Podívej, co já musím snášet od Rogera. Nebo od Kolečka," pobavila zrzka a dala tím najevo, že už o scenáristu nestojí. Fanoušci na Instagramu jí to ale příliš nevěří a naznačují, že se evidentně s kopačkami ještě nesmířila.

"Tak každý vezme tisíckrát radši Rolex místo Casia. Nicméně vy, paní, nejste ani Casio. Trapná zhrzená ženská. Co zůstalo? Slzy a trapnosti. Každopádně, jak jste si mohla myslet, že by opravdu vybral vás? Koště proti nádherný ženský s vlastním dítětem. Kolečko by byl debil, kdyby u vás zůstal," neberou si lidé v komentářích s herečkou servítky. Ta si ale z posměšků na svou osobu nic nedělá a snaží se hlavně naplno věnovat své profesi, což se jí daří. V naší galerii najdete snímky, jak by vypadaly případné děti Nesvačilové s Kolečkem, pokud by se scénář ubíral jiným směrem a umělec se rozhodl založit v pořadí třetí rodinu se svou milenkou Denisou.

Herečka si přímo na jevišti vystřelila ze svého ex