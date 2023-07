Nesvačilová promluvila o soužití s Mádlem: V minulosti sdíleli jednu domácnost

Letní díly oblíbené talkshow 7 pádů Honzy Dědka přinesou všechno to, co se za uplynulé měsíce do pořadu nevešlo. Dnešní díl naplnily zpovědi herců Jiřího Macháčka, Jiřího Mádla, Petry Nesvačilové, režiséra Davida Ondříčka, hudebníka Vladimíra Mišíka a olympionika-judisty Lukáše Krpálka.

Petra Nesvačilová a Jiří Mádl prozradili, že spolu v pubertě po Petřině útěku z domova sdíleli jednu domácnost.

„My jsme s Jirkou spolužáci z gymplu a z dramaťáku. Jirka je můj fakt dobrej kamarád, se kterým byla vždycky sranda. A mohli jsme si říkat úplně všechno. Já jsem byla taková vzletnější a Jirka byl takovej šprt. On mi třeba volal a odpovídal mi maturitní otázky, který se naučil. A já jsem neuměla nic. Deptal mě a frustroval. Měli jsme maturitní večírek. Já jsem měla krásný šaty, hrozně mi to slušelo. A Jirka se mi smál, že vypadám jako Stella Zázvorková,“ zavzpomínala na školní léta Nesvačilová.

Nesvačilová s Mádlem léta kamarádí

Tak hrozné to ale s Jiřím Mádlem být nemohlo. „Tys u nás dokonce bydlela. Utíkala z domova k nám,“ prásknul na kamarádku Mádl. „Jo, no, já tam byla spokojená. Měla jsem takovou pubertu, byla jsem bojovnice za právo svýho slova. Naši to nějak přežili,“ potvrdila Nesvačilová. Celý rozhovor sledujte v 7 pádech Honzy Dědka v úterý ve 22.25 na Primě.

V oblíbené talkshow nebude chybět ani Jiří Macháček, který odhalil podivnou symboliku svého hitu Kalhotky si sundej. „Píseň Kalhotky si sundej je v podstatě řecká báje o bohu Diovi, který se převtěloval tu v déšť, tu ve vítr, tu v bouři, aby mohl proniknout někam, kde by mohl mít krátkodobý a možná citově i méně hodnotný vztah s nějakou Řekyní, a pak se mohl vrátit na Olymp. Cílová skupina této písně, aniž bychom na ně mířili, jsou čtyřletá děvčata. Třeba tady na baru jsem se setkal s jednou čtyřletou holčičkou, která má tu písničku ráda,“ překvapil vnímáním své písně Macháček.