České ‚nepo babies’: Potomci slavných na růžích ustláno rozhodně nemají

Přestože tu byly vždy, v posledních letech se o takzvaných „nepo babies” mluví stále častěji. Děti slavných rodičů jsou často kritizovány za to, že by svých velkých úspěchů rozhodně bez známých otců a matek nedosáhly. Několik takových slavných osobností lze nalézt i v Česku. Kdo měl prakticky od narození dveře do šoubyznysu pootevřené?

Gigi Hadid, Lily-Rose Depp, Kendall Jenner anebo třeba Timothée Chalamet. Nejen oni často čelí kritice za to, že těží z úspěchů svých slavných rodičů, díky kterým se dostali tam, kam by se běžní smrtelníci možná vůbec probojovali. Pro podobnou sortu lidí se v anglicky mluvících státech uchytil termín „nepo babies”. Rozhodně ale nejde jen o záležitost zahraničních zemí. Několik „nepo babies” lze totiž nalézt i v Česku.

Agáta Hanychová

Modelka a influencerka Agáta Hanychová se sama jistě ve svém životě zasloužila o mnoho úspěchů. Otázkou však zůstává, zda by ony úspěchy byly natolik velké, kdyby nebyla dcerou herečky Veroniky Žilkové a reklamního režiséra Jiřího Hanycha. Agáta se už coby malá holčička objevila před kamerou v několika televizních i filmových rolích. Nejvíce na sebe upozornila v roce 2005, kdy se stala II. vicemiss České republiky. Dále pak také pochopitelně nejrůznějšími skandály.

Vincent Navrátil

A podobně na tom je i mladší bratr Agáty Hanychové Vincent Navrátil. Ten si jako tříletý zahrál se svou matkou Veronikou Žilkovou ve filmu Otesánek. Zahrál si také v seriálu Ulice nebo ve filmech Kameňák 4 a Vánoční Kameňák. V posledních letech se kromě herectví věnuje hojně také režii.

Josef Trojan

Ve stopách svých rodičů kráčí také Josef Trojan, který je synem jednoho z nejúspěšnějších a nejznámějších českých herců Ivana Trojana. I jeho matka Klára Pollertová-Trojanová působí v herecké branži. Josef si poprvé práci před kamerou vyzkoušel v roce 2005, když si coby čtyřletý chlapec zahrál ve filmu Anděl Páně. Výrazněji na sebe upozornil v roce 2019 s filmem Abstinent, ve kterém ztvárnil hlavní roli. O rok později si pak zahrál mladší verzi Jana Mikoláška ve snímku Šarlatán. Starší verzi té stejné postavy pak ztvárnil jeho otec Ivan Trojan.

Adam Mišík

Nejen před kamerou, ale i za mikrofonem sklízí Adam Mišík velké úspěchy. I v jeho případě ale mnozí jeho popularitu přisuzují hlavně tomu, že je synem slavného hudebníka Vladimíra Mišíka. To ostatně Adamovi jednu dobu velmi vadilo. „Adam tím hodně trpí. Rád by jednou dosáhl podobných úspěchů, ale ví, že to není jen tak,” řekl před lety jeden z jeho kamarádů pro Expres.

Martin Donutil

Nálepka „nepo baby” se přichytila i na Martina Donutila, syna legendárního herce Miroslava Donutila. Ten se totiž po vzoru svého otce vydal na hereckou dráhu a svou práci naprosto zbožňuje. A přestože v ní vyniká, lidé mu čas od času jeho původ dávají sežrat. Před tím ho ostatně už jeho otec varoval. „On mi vždycky říkal, jak to budu mít těžké a ať se na to s tímhle příjmením vykašlu,” nechal se před lety Martin Donutil slyšet pro magazín Téma, ale dodal, že kvůli příjmení rozhodně nebude od své milované práce utíkat.