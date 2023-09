Nela Slováková otevřeně: Slova o svatbě s partnerem a úletech v mládí

Úspěšná podnikatelka a influencerka Nela Slováková se pro kafe.cz na otevření lázní Caracalla Spa ve slovenském Brusně rozpovídala o svém vztahu k lázeňským procedurám i partnerovi Lukáši Kozákovi.

Nela Slováková byla na Slovensku při slavnostním otevírání nových lázní k nepřehlédnutí. Nové římské lázně "pokřtila" v oslnivých plavkách zelené barvy, které zvýšily tep každému muži, který ji zahlédl. Pro lázně přitom měla jedna z nejoblíbenějších českých influencerek jen slova chvály.

"Za mě lázně úplně jednička, já lázně miluju, miluju i procedury a masáže. Takže já si to tady dneska rozhodně užívám," prozradila. "Jen trochu nerozumím tomu, proč se to celé nepropojilo a není tu módní přehlídka Neonek. Asi to bylo celé uspořádané trochu ve spěchu a nikoho to bohužel nenapadlo. Budu doufat, že se to třeba povede někdy příště."

Stres jako každodenní chleba

Úspěšná podnikatelka se prostě v téhle krásce nezapře. Ostatně, Nela ani nijak neskrývá, že si své podnikatelské dovednosti moc dobře uvědomuje. "Nějakým způsobem mi docela jde vydělávání peněz," přiznává s tím, že ji vlastní schopnosti přiměly změnit představy, které měla o životě v dětství.

"Když jsem byla malá, chtěla jsem být ženou bohatého a úspěšného muže. Teď už nechci. Teď jsem ráda, že to mám celé na svých bedrech. Samozřejmě, že někdy by si člověk představoval něco jiného, ale mám, co jsem chtěla," pochvaluje si.

Pro svůj úspěch a schopnost vést podnikání má přitom velmi prosté vysvětlení. "Jak to zvládám? Mně dělá problém sedět na zadku, takže je pro mě stres každodenní chleba, který už ale díky tomu vlastně ani není stresem," tvrdí. "Prostě jsou věci, které se musí vyřešit, a tak se vyřeší. Mě baví jezdit, lítat, užít si měsíc volna někde na nějaké úžasné zahraniční dovolené, prostě moct si ty peníze užít tak, jak mi to život umožňuje. Ale samozřejmě si moc dobře uvědomuji, že peníze nejsou všechno, máme tu spoustu nešťastných lidí, tak jsem vděčná, že mě osobně se docela dobře daří i po té nefinanční stránce."

Svatba? Jsme spolu jen pět let

I přes pohodu v osobním životě se ale zatím podle svých slov Nela Slováková nechystá posunout dál svůj vztah s hokejistou Lukášem Kozákem. "Svatbu neplánujeme," svěřila se. "Jsme spolu pouhopouhých pět let. A já jsem na dlouhodobé vztahy."

Slováková, ačkoli byste to do ní možná neřekli, totiž nepatří mezi typy žen, které potřebují ke štěstí neustálé vzrušení z nového vztahu. Vzhledem k tomu, jak dobře vypadá, je v osobním životě až překvapivě konzervativní. "Je mi 33, měla jsem asi tři nebo čtyři dlouhodobé vztahy, nejsem na nějaké úlety, to mě zajímalo možná tak v mládí," řekla pro kafe.cz se svou typicky zdrcující upřímností.

S ohledem na svůj přístup ke vztahům si ten současný i po pěti letech pochvaluje. „Jsem ráda, že jsme s Lukášem stabilní pár. Určitě i my máme své problémy, byly doby, kdy jsme se chtěli rozejít, ale člověk, když není horká hlava a snaží se nad tím zamyslet, si uvědomí, že by taky možná v tomhle našem odporném a šíleném světě podobné zlato, a to myslím doslova, už nenašel," vysvětlila Nela.