Slováková vypouští jed: Teď Perry, smršť odporných nadávek se valila i na Farnou

Známá provokatérka Nela Slováková na sebe opět upozornila. Tentokrát rozohnila všechny svým vyjádřením o smrti oblíbeného herce Matthewa Perryho. Její slova naštvala i řadu českých celebrit, mezi kterými byla například Patricie Pagáčová nebo Mahulena Bočanová.

Slováková zvítězila před lety v reality show Hotel Paradise. Od té doby se snaží proniknout mezi přední celebrity a influencery. Blondýnka z Brna se ovšem vždy dostane do povědomí veřejnosti nějakým svým trapasem.

Rychlý soud

Svůj příspěvek začala tím, že chtěla nejspíše šířit osvětu o duchovním zdraví. „Všechny věci se v životě dají řešit!!! Závislosti, užívání léků a podobně! Jen slaboši je řešit neumí / nechtějí!!! Proto ani nevím, jestli mi je líto, že se opilý utopil ve vířivce!!! Pro své staré rodiče připravil na jejich stará kolena krásný dárek. Sobeckost největšího kalibru! Pardon!“ vyjádřila se k úmrtí Chandlera z Přátel. Perry byl poslední měsíce dle svých slov naprosto čistý, abstinoval. Slováková tak udělala rychlý soud, aniž by byl zveřejněn oficiální důvod smrti herce.

Pro smích všem

Svým příspěvkem opět pobouřila řadu celebrit. „Uf uf uf, to snad ani není možný,“ vyjádřila se ke slovům Slovákové například herečka Patricie Pagáčová. „Twl, to je zlej sen. Se mi úplně stáhnul žaludek z toho hnusnýho komentáře... Nevědomost se samolibostí, pekelná kombinace,“ přidala se herečka Mahulena Bočanová. Ani známý grafik TMBK neodolal a situaci kolem Slovákové okomentoval. V satirické koláži odkázal na její předražený covidový byznys. „Kdyby nebyl Matthew Perry slaboch a koupil si mé rukávky s aktivním stříbrem, mohl žít, sobec jeden.“ Slováková v době covidu slibovala zákazníkům roušky s aktivním stříbrem. Ty podle rozboru, který nechal udělat web Extra.cz, žádné střibro neobsahovaly. Technická univerzita v Liberci vydala po testech jasný verdikt. "Je patrné, že ani kontrolní, ani látka s aktivním stříbrem nevykazovala rozdíl, a tudíž nebyla prokázána její antibakteriálnost," stálo ve vyjádření univerzity. "To není test na aktivní stříbro nebo na stříbro, ale je to test na propustnost," snažila se tehdy bránit Slováková.

Urážka zpěvačky

Pusu na špacír si pustila i v roce 2013, kdy se navezla do oblíbené zpěvačky. „Ewa Farna, nebo jak se to píše, je ta největší ostuda SuperStar ever. Z malinkýho, roztomilýho a skromnýho dítěte vyrostla v něco odpornýho, nevkusnýho, tlustýho, hnusnýho, namyšlenýho, arogantního a naprosto idiotskýho,“ nešetřila kritikou slavnou zpěvačku. Přešlap Slovákové vyplul na povrch až o sedm let později. I po tak dlouhé době se ovšem odhodlala omluvit. „Zapomněla bych zmínit moje vyjádření z roku 2013 směrem na Ewu Farnou, kde jsem se o ní nevybíravě vyjádřila vzhledem k tomu, že jsme spolu měly tenkrát nějaký spor. Tímto se jí omlouvám, protože moje vyjádření bylo hloupé, mladistvé a nevybíravé, ale mám pocit, že teď je rok 2020, že někdo jako zaspal z roku 2013,“ řekla jako omluvu na svém Instagramu.