Spor o tričko: Moderátor Jan Tuna si do oblékání od Nely Boudové nenechá mluvit

Herečka Nela Boudová je již nějakou dobu šťastná ve vztahu s moderátorem Janem Tunou. I když přiznala, že to mezi nimi není často jednoduché, zatím se stále mají rádi a jeden od druhého se vzájemně učí. V čem ale oblíbený moderátor jakékoli snahy partnerky o kultivaci odmítá, je, jak je pro řadu mužů typické, oblékání.

Nela Boudová platí v českém showbyznysu za velmi elegantní ženu. Je obvyklé, že když si muž najde partnerku s citem pro módu, obvykle se její styl alespoň trochu přenese i na něj. S Janem Tunou ale ale podle slov jeho aktuální lásky těžké pořízení. “Předělávat ho, co se týče oblečení? O to už se nesnažím,” prozradila v rozhovoru pro iDNES.cz s úsměvem.

“Samozřejmě jsem mu koupila něco k narozeninám nebo k Vánocům, nebo jsem mu doporučila něco, co by si měl koupit. Ale má takové typické mužské vlastnosti, že když mu řeknu, aby nějaké tričko už nenosil, tak ho bude nosit celý týden, abych věděla, že mu prostě nebudu říkat, co má nosit a co ne. Takže já jsem to nechala být. Ať si chodí oblékaný, jak chce,” pokrčila rameny Nela Boudová.

Nadhled jí pomáhá získat zejména studium koučinku, který sama praktikuje a zároveň se v něm stále vzdělává. Pořádá workshopy pro veřejnost a také zájezdy, na kterých klientům pomáhá najít nový směr v jejich životech. Jak ale přiznala, velkou školou je pro ni také samotný vztah s Janem Tunou, se kterým toho mají sice spoustu společného, ale v jiných věcech jsou velmi rozdílní.

Jsme pro sebe vzájemně velkou školou

“Určitě jsme pro sebe obrovskou školou, určitě jsme si vzájemně rozšířili obzory, to je jasné. Měli jsme se na té cestě životem potkat. I když myslím, že pro oba dva to není úplně lehké. My nemáme klidný vztah, ale učíme se. Myslím si, že se tedy pořád na tom vztahu máme co učit a že to je mezi námi hodně živé,” vysvětlila Nela Boudová.

V loňském roce si dvojice prošla vztahovou krizí a málokdo věřil, že ji také ustojí. Oba dva se ve společnosti objevovali pouze v doprovodu jiných osob a nikdy společně. Tehdy také redaktorce Kafe.cz herečka odpověděla na dotaz, jak to s nimi vypadá, velmi vyhýbavě.

“Ono to vůbec není tak, jak to vypadá. Žiju sama s dcerou,” sdělila tehdy a dál se o svém vztahu nechtěla bavit. Podle množství společných fotografií, které se od té doby objevily na sociální síti, je ale více než evidentní, že ať už mezi sebou měli jakékoli rozbroje, podařilo se jim těžkou situaci překonat.