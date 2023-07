Krize zažehnána: Nela Boudová s Janem Tunou vyrazila na místo, kde se vdávala

Nějakou dobu se spekulovalo o tom, že vztah herečky Nely Boudové a moderátora Jana Tuny prochází krizí. Pár se totiž společně přestal objevovat na veřejnosti a herečka dokonce o jejich vztahu nějakou dobu nechtěla vůbec mluvit. Obsah jejích sociálních sítí ale naznačuje, že pokud mezi nimi neshody skutečně panovaly, jsou nyní ty tam. Před týdnem spolu totiž dvojice spokojeně vrkala na Fuerteventuře, která má pro sympatickou tmavovlásku speciální význam.

Právě španělský ostrov, proslulý nádhernými písčitými plážemi, je totiž místem, kde se v roce 2017 vdala za svého tehdejšího partnera Sašu. Svatbu si tehdy nechali zcela pro sebe a nedlouho po ní spolu adoptovali holčičku Alexandru. Bohužel se ale vztah spolu s novými rodičovskými povinnostmi natolik změnil, že se jen několik měsíců poté rozpadl - manžel si našel jinou partnerku a opustil ji. Nela Boudová poté zůstala na výchovu dcerky sama.

Špatně ostatně dopadl také vztah s otcem jejích dvou dospělých synů, které má s dramaturgem Jankem Lekešem. Dodnes mají špatné vztahy a i při výchově dětí byli schopní spolu vycházet pouze ohledně nezbytných záležitostí. Na jednom místě tehdy v klidu a míru nevydrželi déle, než pár minut.

Že s Janem Tunou, se kterým je ve vztahu již přes dva roky, vyrazila na romantickou dovolenou právě na toto místo, tak může mít speciální význam. Zvláště vezmeme-li v potaz, že pár měl nedávno projít hlubší krizí. Co bylo její příčinou, ale dosud není zcela jisté. Dvojice ale nějakou dobu na veřejnost chodila s jiným doprovodem, Jan Tuna obvykle ve společnosti mladých a pohledných dam. V poslední době ale zaplavují sociální sítě snímky ze společných výletů.

Ze symbolického hlediska tak cesta na místo poslední veselky ze strany Nely Boudové může jít o pěkné gesto. Že by mohlo dojít k další svatbě, ale není nejspíš příliš pravděpodobné. Jan Tuna je podle všeho stále ženatý a herečka se v minulosti vyjádřila v tom smyslu, že již další sňatek nemá v plánu.

“Myslím, že žena, která se do padesáti let nevdá, by se už do toho pouštět neměla. Nebo by si to měla rozmyslet lépe, než jsem to udělala já. Byl to jeden z mých střeleckých činů. Ale všechno je v životě tak, jak má být. Poučila jsem se a s největší pravděpodobností se už vdávat nebudu,” uvedla pro Kafe.cz před časem.