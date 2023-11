Veronika Lišková 30. 5. 2018 clock 1 minuta gallery video

Znáte ten vtip: Je to zelený a naráží to do zdi, co to je? Esmeralda! Tato mexická telenovela, která se začala natáčet v roce 1997, nás provázela hodně dlouho, její zápletka nebyla až tak tuctová, jako u jiných telenovel a nemnozí se nemohli dočkat happyenu. Podívejte se s námi, jak se změnili představitelé hlavních postav za uplynulých dvacet let.

Veronika Lišková Autorka 367 článků