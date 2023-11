Marek Brož, Lukáš Vrkoč 26. 8. 2019 clock 2 minuty gallery

Bethany Hamilton se nenechala zlomit a i po útoku žraloka se velice rychle vrátila zpátky na moře. A ani těhotenství jí v tom nezabránilo!

Pod hladinou

Bethany Hamilton měla už jako dítě velký sen, chtěla se stát profesionální surfařkou. To se jí v roce 2007 splnilo, ale v té době už jí chyběla jedna ruka a měla za sebou boj o holý život. Když se v roce 2003 tehdy třináctiletá dívka vydala s kamarádkou surfovat, neměla tušení, co za muka na ni čeká. Ležela na prkně, plula po klidné hladině a čekala na vlnu. Ruce měla svěšené do vody, když najednou kolem ní proplul žralok tygří. Pětimetrový macek se bez varování vynořil a zakousl se Bethany do ruky. Útok byl tak rychlý a nečekaný, že neměla možnost se bránit. V bolestech se dostala ke břehu, kde už se jí dostalo pomoci. Jediné štěstí, že žralokovi "jedno sousto" stačilo.

Nevidím překážky

Nepřišla jen o ruku, ale i o 60 % krve. Její život visel na vlásku. To jí však nezabránilo, aby se po měsíci od střetu s bestií nevydala zase na moře. Bylo těžké udržet balanc, musela se naučit pohybu s jinde položeným těžištěm. Z hrůzného zážitku se ale oklepala velice rychle a už rok po nehodě se umístila na stupních vítězů a další úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. V roce 2004 dokonce získala "Oscara" ESPY Award za mimořádný sportovní výkon.

O svém příběhu se nebojí mluvit a podporuje všemožné charitativní projekty, které se zaměřují na lidi s amputovanými končetinami. Díky svému hendikepu je jim blíž a jako mediální hvězda a úspěšná spisovatelka má její podpora mnohem větší váhu.

Žiju dál!

Chybějící ruka jí nebyla překážkou na moři ani v osobním životě a při navazování vztahů. V roce 2012 potkala muže svých snů Adama Dirkse a o rok později si ho vzala. Bohužel na dítě si musela počkat. Dlouho se nedařilo počít ani přes pomoc lékařů ze specializovaných klinik. Nad vodou ji držel právě surfing, kterému propadala stále víc. Když se mladým manželům v cestě za dítětem konečně poštěstilo, všichni předpokládali, že Bethany odloží prkno a bude se více šetřit. Stal se ale pravý opak. Nastávající maminka i s těhotenským bříškem sjížděla vlny a většinu času trávila na pláži.

Začátky s prckem ale nebyly jednoduché. Pochovat nebo přebalit vrtošivé dítě bylo pro jednorukou ženu velkou výzvou. Nakonec i to ale dokázala překonat, stejně jako návrat na moře po útoku žřaloka.