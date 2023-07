Zvláštní rozchod Kočendové a Vitáska: Po žhavé líbačce přišla definitivní tečka

Natálie Kočendová a David Vitásek, kteří se dali dohromady díky reality show Love Island, před časem rozesmutnili své fanoušky, když oznámili, že jejich láska dospěla do svého konce. Jenže to, jak se k sobě následně chovali, o rozchodu rozhodně nevypovídalo. Po celé řadě spekulací ale přišla jasná zpráva.

I když v reality show Love Island nezvítězili, zařadili se mezi nejkrásnějších páry, které se kdy na ostrově lásky daly dohromady, a spousta lidí jim přála štěstí. Jenže ani ne rok po odvysílání show Natálie Kočendová a David Vitásek oznámili rozchod. „Děkuji za krásné i špatné společné chvíle, posunulo mě to jako člověka zase o kousek dál. Teď už vím, co chci, a také vím, že pokud má člověk nějaké nároky a hranice, tak by s nimi neměl pohnout. Žij krásný a šťastný život. Takový, jaký si přeješ,” napsala před několika týdny Kočendová na Instagramu ke společné fotce s Vitáskem.

Bouda na fanoušky?

Fanoušci byli pochopitelně z rozchodu své oblíbené dvojice smutní. Brzy ale jejich smutek vystřídala spíše vztek. Po údajném rozchodu totiž Kočendová s Vitáskem strávila dost divoký večer na hudebním festivalu Colours of Ostrava, kde se k sobě podle očitých svědků dvojice rozhodně nechovala tak, jak se k sobě běžně lidé po konci vztahu chovají. Kočendová a Vitásek se prý vášnivě líbali, neustále se objímali a prakticky se od sebe nehnuli na krok. A tak začali mnozí spekulovat o tom, zda náhodou jejich příspěvek o rozchodu nebyl jen činem pro získání pozornosti.

To ale následně modelka vyvrátila a snažila se vše zahrát do autu tím, že jsou s Vitáskem jen přátelé. „To, že vy jste zvyklí se po rozchodu hádat do krve, neznamená, že je to takhle obvyklé a v pořádku. My s Davidem jsme kamarádi a také nadále budeme,” rozčilovala se Kočendová na Instagramu.

Přátelství se nekoná

Jenže ani s oním přátelství to dle všeho zas tak žhavé není a mezi dvojicí evidentně nastal definitivní konec. A to nejen na bází partnerské, ale i té přátelské. Jak totiž upozornil web Expres, Kočendová a Vitásek se navzájem přestali sledovat na Instagramu.

Trhliny v jejich vztahu se začaly objevovat už před několika měsíci. Zatímco Vitáskovi údajně vadilo časté cestování jeho partnerky a také její rozhodnutí, že si nechá zmenšit poprsí, Kočendovou rozčilovalo Vitáskovo neustále hraní her a také sledování porna. Ujížděl si prý hlavně na černovláskách s extrémně napíchanými rty, ke kterým má pochopitelně Kočendová velmi daleko.