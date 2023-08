Lidé v Římě byli svědky velké vášně: Kočendová a Vitásek se neovládli

Natálie Kočendová a David Vitásek sice nadále vesele tvrdí, že spolu dávno pár netvoří. Realita je ale jiná. Zamilované hrdličky totiž už mnohokrát potkali jejich fanoušci na veřejnosti, kde se k sobě oba velmi měli. Naposledy byli pak před pár dny zahlédnuti na cestě do Říma. A báchorkám o kamarádství nyní snad už nikdo nevěří.

Natálie Kočendová a David Vitásek rozhodně nevypadají tak, že by je v současné době spojovalo jen přátelství. Před pár dny se společně vydali na dovolenou do Říma a už na pražském letišti bylo na první dobrou poznat, že se nemohou dočkat, až budou na hotelu v soukromí. „Aktuálně na letišti Kočendová s Davidem. Letí do Říma. A dost se k sobě mají,” napsala influencerce Lilian Voss očitá svědkyně, která modelku a fotbalistu zvěčnila na letišti. A lásku si pak dvojice projevovala i v ulicích Říma.

Naštvaní fanoušci

Když modelka Natálie Kočendová a influencer David Vitásek před několika týdny oznámili, že jejich vztah, který vznikl díky reality show Love Island, dospěl do svého konce, jejich příznivci zůstali v šoku. Dvojici totiž nesmírně fandili a doufali, že jejich láska vydrží. Jenže brzy na to smutek vystřídalo spíše zklamání a vztek. Fanoušci totiž začali mít pocit, že s nimi Vitásek a Kočendová hrají podivnou hru a zprávu o rozchodu zveřejnili proto, aby na sebe přitáhli pozornost a zvedli si popularitu.

Slova o přátelství

Kočendová se zpočátku snažila vše obhájit tím, že zkrátka po rozchodu zůstali s Vitáskem přátelé. „Poslední vyjádření. Popravdě nemůžu pochopit, co si to neustále dovolujete. Opravdu dno. To, že vy jste jste zvyklí se po rozchodu hádat do krve, neznamená, že je to takhle obvyklé a v pořádku. My s Davidem jsme kamarádi a také nadále budeme. Tímto končím,” napsala rozčileně na svém Instagramu. Následně byli ale s Davidem viděni ještě několikrát a na pouhé přátelství to rozhodně nevypadalo. Je naprosto pochopitelné, že dvojice nechce své soukromí nijak komentovat. Navíc, zda-li nemají přesně definováno, jaký vztah je nyní spojuje. Na druhou stranu je pak ale přinejmenším zarážející, proč zveřejňovali srdceryvné oznámení o rozchodu…