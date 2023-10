Natálie Jirásková vybočuje z řady: Nový koníček Kubelkové by nezvládla

Dcera Ivy Kubelkové se ve světě neztratí. Půvabná blondýnka jde ve šlépějích své maminky. Věnuje se modelingu a do toho studuje. Její přítel zpěvák a herec Adam Mišík je také v jednom kole. Společně tak tvoří velmi úspěšný pár.

Půvabná Natálka má se svou maminkou velmi blízký vztah. Iva Kubelková je favoritkou letošního ročníku StarDance. Je tak více než jasné, že se její dcera společně se známým přítelem objeví jako podpora v publiku.

Idylický vztah

S Adamem Mišíkem chodí Natálka už druhým rokem. O tom, jak to v jejich domácnosti probíhá, se rozpovídala pro Expres. “Je to mezi námi krásné. Už je to rok a půl a už se to dává do té další fáze toho vztahu. Už se to tak přelamuje, ale je to krásné. Je tam plná láska a upřímnost, a to je to nejdůležitější,” prozradila otevřeně. Mimo starosti o vztah myslí především i a svou maminku, která se poslední týdny už pilně připravuje na nový ročník StarDance. “Já ji v tom podporuji. Říkám jí, jak je šikovná. Voláme si a říkáme si novinky. Mamka je hrozně šikovná. Ona umí zpívat, hrát, tančit, ona umí všechno. Fakt jí to jde,” pěje chválu na slavnou modelku a moderátorku.

Rozdílné životy

Ve šlépějích své maminky, která se pyšní titulem první ViceMiss roku 1996 ze soutěže Miss ČR, rozhodně jít nehodlá. A to především v tom smyslu, že taneční soutěž není nic pro ni. “Já jsem takové hrozné prkno a neumím se vůbec hýbat. Neumím tančit, já jsem samá ruka noha a nemám pohybový rytmus. To bych asi nedala. Bylo by to dobré na zkoušku, ale to si můžu zkusit i v tanečních,” ​řekla s nadhledem.