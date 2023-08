Sestra Moniky Bagárové si prošla peklem: O vážné diagnóze promluvil psycholog

Krásná Natálie Bagárová, která tvoří svou hudbu pod uměleckým jménem Natalii, přiznala vážné duševní obtíže. Mladší sestra Moniky Bagárové prožila náročné životní období, během kterého u ní psychické onemocnění propuklo. Potýkala se nejen s depresí, ale také dalšími problémy, kvůli kterým dokonce pomýšlela na nejhorší. Pro Kafe.cz její diagnózu vysvětlil psycholog Jeroným Klimeš.

Mladá umělkyně se podle svých slov nejdříve potýkala s depresí, kdy nedokázala téměř ani vstát z postele. Trpěla nechutenstvím, což vyústilo v to, že zhubla patnáct kilogramů. K tomu se přidaly úzkostné stavy a vtíravé myšlenky.

“Tak extrémně jsem nad tím přemýšlela, že mě jeden den napadla myšlenka, co kdybych někomu ublížila. V ten moment mi vznikla tak velká úzkost, že jsem dostala panickou ataku. Ta myšlenka se týká vašich nejbližších. Ze začátku šlo o Ruminku, absolutně jsem s ní nemohla trávit čas, protože mě napadaly nejhorší scénáře, které nedokážete zastavit. Pak to přešlo na všechno, tři měsíce jsem neřídila, protože jsem se bála, že někoho přejedu,” popsala Natálie Bagárová své obtíže a prozradila, že jí byla později diagnostikována porucha OCD, neboli obsedantně kompulzivní porucha.

“Tuto nemoc má řada lidí tendenci zlehčovat, pravda je ale taková, že může člověku velmi znepříjemnit život a jsou lidé, kteří kvůli ní končí v plném invalidním důchodu. Nejčastěji si člověk představí někoho, kdo nutkavě uklízí nebo kontroluje, jestli zavřel plyn. Ale může mít celou řadu dalších podob,” vysvětlil pro Kafe.cz Jeroným Klimeš.

V závažnějších případech nastupuje na scénu medikace

“Jde prakticky o jakékoli vtíravé myšlenky, které člověka zatěžují a brání mu běžně fungovat. Znal jsem například paní, která v práci za celý den udělala jen tři faktury, protože se tolik kontrolovala, že jí to trvalo takhle dlouho. Přitom se rozhodně nedalo říct, že by lenošila,” uvedl odborník na lidskou psychiku s tím, že léčba je velmi obtížná.

“Pokud jde o lehčí formy, může pomoci používání různých psychologických technik a psychoterapie. Pokud o závažnější, pak je na řadě medikace,” dodal Jeroným Klimeš. Sama Natálie Bagárová přiznala, že v současné době užívá antidepresiva, která jí pomohla těžkou životní etapu překonat.

“Dostal mě z toho čas, moje rodina a kamarádi. To bylo jediné, co jsem měla a samozřejmě víra v boha. Cítila jsem, že je někdo, kdo ví, co moje srdce prožívá, cítí vaši bolest. Víra je o tom, že máte naději. Tak moc jsem se modlila a plakala, abych zvládla každý jeden den a byla silná. Stále mám momenty, kdy je to jak na horské dráze, ale jsem tady a funguju,” uzavřela Natálie Bagárová živé vysílání na sociální síti, kde se se svou hroznou zkušeností svěřila fanouškům.