Mykytenko se mění před očima: Umělý vzhled, vychrtlé tělo a nepovedená ňadra

Natália Mykytenko se od doby svého působení v pořadu Svatba na první pohled změnila k nepoznání. Účastnice reality show našla zalíbení v plastické chirurgii a estetické medicíně a kromě zvětšených ňader a rtů na sobě má i další omlazující procedury, kvůli kterým od fanoušků sklízí převážně kritiku.

Natália Mykytenko poslední dobou výrazně zhubla a díky pravidelnému cvičení je její postava samá šlacha. Účastnice reality show na sobě jediný gram tuku a její postavě tak vévodí hlavně silikonové implantáty, které si nechala udělat krátce po natáčení Svatby na první pohled.

S vypracovaným tělem je bývalá zubní sestřička nadmíru spokojená a fanoušky na sociální síti pravidelně zásobuje snímky v titěrných plavkách, v nichž její štíhlost opravdu vynikne.

Místo obdivných komentářů ale Natália od sledujících sklízí spíše kritiku. Lidé komentují nejen její nepříliš vyvedenou operaci prsou, ale také extrémně zvětšené rty, které mají do přirozenosti opravdu daleko.

Začínám se opět cítit skvěle ve svém těle

Plastické operace, pravidelné cvičení a estetické zákroky Natálii postupně změnili tak, že si televizní hvězdička přestává být podobná. Mykytenko má u svých příspěvků na Instagramu raději vypnuté komentáře, jelikož na ní sledující nenechají nit suchou.

"Vůbec se sobě nepodobáš... Na této fotce tě nejde poznat," shodují se fanoušci, kteří mají o ni obavy. "Něco je špatně. Však to musíte vidět i vy," vzkazují Natálce, která si ale z kritiky nic nedělá.

"Co má s tou pusou? To má, jak kačer nebo se mi to zdá?" ptají se lidé Mykytenko, co jí vede k takto radikálním změnám vzhledu. Ačkoliv se ale haty na účastnici Svateb na první pohled hrnou ze všech stran, ona se je snaží zdárně ignorovat. "Joo, sice jsem už zpět z toho ráje. Ale ještě si tu odložím tuto moji opalovačku, upřímně tady je celkem pěkně vidět, jak moc opálená jsem a myslím, že mi to i jde," okomentovala nejnovější snímek v plavkách. I zde omezila Natálka možnost komentovat, jelikož se začalo řešit její extrémní hubnutí. Mykytenko ale tvrdí, že v poslední době dokonce přibrala. "Jsem ráda, že jsem přibrala pět kilogramů. Konečně. Ani nevíte, jakou mi to udělalo radost, když jsem se zvážila a viděla tam 55 kilo. Začínám se opět cítit skvěle ve svém těle," tvrdí influencerka.

Mykytenko je kost a kůže