Natália Germáni o novém filmu: Porno jen hraji, nedělám ho, mám hranice nahoty

Do kin v půlce listopadu míří film Její tělo, který mapuje příběh nadějné sportovkyně Andrey Absolonové, která se před olympiádou zranila a skončila v porno branži. Hlavní roli ztvárnila Natália Germáni, která se v dětství sama věnovala sportovnímu aerobiku. Přesto ale příprava na postavu vrcholové skokanky nebyla vůbec jednoduchá.

Když Natália Germáni poprvé dostala nabídku na hlavní roli ve filmu Její tělo, byla zaskočená a zároveň ji silný příběh ihned zaujal.

"Bylo to pro mě velmi lákavé, ale zároveň jsem před tím měla velký respekt. Nedokázala jsem si představit, jakým způsobem se to dá natočit tak, abych to psychicky zvládla. Nebyla jsem si ještě jistá, jestli jsem schopná takový film natočit. Je to zajímavý tragický životní příběh inspirovaný reálnou ženou, která žila ne úplně obyčejný život. V průběhu natáčení se hrdinka tak mění, že bychom o ní mohli natočit tři různé filmy. Myslím si, že je to pro herce obrovská výzva a krásná práce. Málokdy se člověk dostane ve filmu k roli, kde je doopravdy co hrát," svěřila se.

Sama Germáni má se sportem bohaté zkušenosti, jelikož se v dětství věnovala aerobiku. "Jako dítě jsem dělala skoro deset let sportovní aerobik, v patnácti jsem toho ale nechala, přišla škola, kamarádi a jiné zájmy, ale ten sportovní režim jsem měla přece jen zažitý," zavzpomínala Natálka. Dostat se do formy prý nebylo vůbec jednoduché. "Příprava na roli Andrey, špičkové sportovkyně, která se připravuje na olympiádu, byla náročná. Vyžadovala více než půlroční profesionální přípravu. Kromě tréninků jsem absolvovala několik soustředění. Sama jsem sice z desetimetrové věže neskákala, ale točila jsem scénu, při které stojím zezadu na špičkách na samém kraji prkna, a to samo o sobě pro mě byl dost velký adrenalin. Měla jsem strach, ale čím víc jsem se pohybovala v prostředí bazénů, tím to bylo lehčí a člověk si na ty výšky zvykne. Z deseti metrů bych neskočila, to za mě dělala kaskadérka, ale ze tří metrů jsem skákala sama, aby záběr po vynoření z hloubky působil autenticky. Taky jsem v rámci přípravy dva týdny před natáčením držela dietu, aby se mi vyrýsovaly svaly," prozradila Germáni, co vše musela před natáčením podstoupit.

Některé scény jsou natočené dublérkou

Z reakce blízkých, kvůli kontroverznímu ději ve filmu, prý Natálie Germáni obavy neměla. "Ani ne, protože to jsou lidé, se kterými jsem v každodenním styku a za ty roku už vědí, co moje práce obnáší. A je samozřejmě primárně moje rozhodnutí, jaké projekty chci dělat. Myslím, že je tam mnoho témat, která mohou vést k zamyšlení a rozpoutat diskuze," věří herečka, že film bude mít hlubší poslání a lidé si odnesou více, než erotické scénky, kterých bude ve snímku požehnaně. S tím ale dvojnásobná maminka počítala ve chvilce, kdy podepsala smlouvu.

"Já jsem už na casting šla s tím, že jsem samozřejmě věděla, že budeme porno hrát, nikoli ho dělat. Nejsem pornoherečka, ale herečka, která má zahrát choulostivé scény. Samozřejmě probíhaly debaty ohledně míry autenticity, kdyby se to hnalo do extrému, musela bych říct, že na to bohužel nejsem ten správný typ. Tady jsme si určili na začátku přesné hranice – i hranice nahoty. Některé scény jsou natočené mou dublérkou," vysvětlila herečka s tím, že v době dospívání se musela naučit své tělo milovat, což se jí podařilo až po narození první dcery.

"Myslím, že ve stádiu dospívání jsem se stejně jako každá žena musela sžít s tím, že moje tělo nabírá křivky. To největší vypořádání se sebou samou přišlo během prvního těhotenství, člověk začne být svému tělu opravdu vděčný. Uvědomí si, jaký zázrak dokáže vyprodukovat, pro co bylo stvořené a přestane řešit nějaké maličkosti, které v konečném důsledku nejsou vůbec důležité," uzavřela.

Germáni se na roli připravovala půl roku