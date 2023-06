Naďa Urbánková o otřesném dětství léta mlčela: Otec jí prováděl šílené věci

V těchto dnech by oblíbená zpěvačka Naďa Urbánková oslavovala narozeniny, bohužel už ale s námi od letošní zimy není. Podlehla rakovině, se kterou statečně bojovala několik let. Byla silnou ženou, jež se musela za svůj život porvat s nejednou nelehkou výzvou.

O Nadě Urbánkové se vždy vědělo, že je velmi silná a tvrdohlavá, proto nebylo radno se s ní pouštět do křížku. Není divu, herečka musela mít silné lokty, aby všechny ty ztráty, podvody a zdravotní problémy zvládla s úsměvem na rtech a grácií.

Začít můžeme s jejím milostným životem. Nikdy si neudržela muže. Mohlo za to její trauma z dětství. Zneužíval ji totiž vlastní otec. Nikdy to však nikomu neřekla, a to ani poté, co jí otec zemřel přímo před očima. Nakonec své tajemství prozradila až v knize A příště lépe, která vyšla v roce 2011.

První manželství s Karlem Urbánkem skončilo rozvodem, vztah s Janem Nemejovským, se kterým má dceru Lindu nechávající si říkat Jana Fabiánová, také nevydržel a po osmi letech se dvojice rozvedla. Naďa s dcerou následně utekla za svým třetím manželem, dětským lékařem Josefem Havlíkem, do Švýcarska.

Naďa s dcerou utekla do Švýcarska, otec dítěte jí to nikdy neodpustil

"Naďa tehdy holku odvezla a já se ani nevyslovil. Až za rok se mi ozvali její přátelé z vnitra a předvolali si mě. Chtěli, abych dodatečně podepsal souhlas, který potom antidatovali," prozradil Nemejovský, který se jinak k exmanželce nevyjadřuje a s Janou se nevídá, pro Blesk.

Ten Nadě nikdy neodpustil a vždy to považoval v podstatě za únos. Jinak se ale snažil zůstat dobrým otcem a po celou dobu prý na svou dceru platil alimenty, i když neměl jistotu, že je vůbec jeho. Prý tomu chtěl věřit. Jana se ke svému otci nikdy veřejně nevyjadřovala. Bývalý manžel ještě prozradil, že manželství skončilo kvůli nevěrám Urbánkové.

Dcera Jana si prošla klinickou smrtí

Dcera Jana to Nadě také neusnadnila. Ve čtyřech letech totiž prodělala klinickou smrt a zpěvačka se tak bála, že o ni přijde.

„Celý den jsem byla s Janou doma, ona vždycky chtěla, abych jí četla pohádky nebo vyprávěla. Tak jsem ji držela za ručičku, ona ležela, poslouchala a já najednou cítila, jak je ta její ruka úplně ledová. Koukla jsem na ni a už měla po sobě modré fleky, nedýchala, nebilo jí srdíčko, na to nikdy nezapomenu, to dítě už bylo v klinické smrti,“ zavzpomínala před pár lety zpěvačka pro časopis Téma. Záchranka naštěstí přijela za dvě minuty a malou holčičku se jim podařilo rozdýchat.

Samotnou Naďu nakonec přemohla rakovina, se kterou bojovala několik let a přišla kvůli ní o obě prsa. Také měla porušený lymfatický systém a trpěla častými otoky po těle. Když se k tomu bohužel přidal ještě covid, zpěvaččino tělo to nevydrželo. 3. února 2023 tak vydechla naposledy.